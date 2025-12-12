Colo Colo tuvo un pésimo 2025 en el ámbito deportivo y económico. Este panorama ha provocado que en Macul se consideren las ventas de sus principales figuras para generar ingresos, tras una temporada que los dejó sin títulos y fuera de las competencias internacionales para el 2026.

Es en este contexto de necesidad que varios clubes han puesto sus ojos en Vicente Pizarro, el actual capitán de Colo Colo y uno de los jugadores jóvenes con mayor proyección del fútbol chileno.

Específicamente, se ha conocido el interés de Independiente de Avellaneda, dirigido por Gustavo Quinteros, por fichar al mediocampista colocolino. Este interés se intensifica ante la posible salida de Felipe Loyola a una liga de mayor envergadura.

Independiente buscaría un trueque por Pizarro

Eso así como se ha reportado desde Argentina que Independiente está buscando fórmulas para concretar el fichaje de Vicente Pizarro, debido al alto costo del centrocampista albo.

Esto porque Pizarro está tasado actualmente en una cifra superior a los tres millones de euros, según Transfermarkt. Este monto no menor es el que Independiente buscaría rebajar ofreciendo un trueque al elenco popular.

¿La propuesta? Medios partidarios argentinos como ‘De la cuna al infierno’ u ‘orgullorojo.com’ señalan que el equipo de Avellaneda ofrecería a Pablo Galdames al ‘Cacique’.

En específico, el último medio citado señaló a través de su sitio web que, con el fin de evitar un gran desembolso, “Independiente tiene una carta bajo la manga”, para posteriormente agregar: “Pablo Galdames. El volante chileno del Rojo podría ingresar en la negociación como parte de pago, pasando a Colo Colo en un trueque que beneficiaría a todas las partes“ , indicaron.

Aunque Galdames disputó un total de 33 partidos con Independiente este 2025, no es considerado titular por Quinteros. De hecho, de los últimos cinco encuentros disputados, estuvo ausente en tres(fue suplente en dos y no fue citado en uno).

De todas formas, de confirmarse la llegada de Galdames a Colo Colo, sería una sorpresa, ya que sus hermanos han tenido una historia de enemistad con el ‘Cacique‘, y su padre, Pablo Galdames Díaz, jugó en el archirrival, Universidad de Chile, entre los años 1996 y 2000.