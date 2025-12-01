Es tendencia:
“Unión Española es familia”: la pena de Pablo Galdames por el descenso a la Primera B

El volante de Independiente estuvo en Santa Laura u sufrió como un hincha más la pérdida de la categoría.

Por César Vásquez

Pablo Galdames es formado en Unión Española.
Unión Española vivió uno de los capítulos más tristes de su historia y descendió a la Primera B por segunda vez. Pablo Galdames hijo, estuvo presente en la jornada negra.

Los dirigidos por Gonzalo Villagra cayeron por 4-2 ante O’Higgins y sellaron la pérdida de la categoría en el fútbol chileno. El Estadio Santa Laura se inundó de tristeza y rabia de parte de los hinchas del tradicional equipo del torneo nacional.

La tristeza de Pablo Galdames

Uno que estuvo presente en Santa Laura en la caída ante el Capo de Provincia, fue Pablo Galdames hijo. El actual jugador de Independiente interrumpió sus vacaciones para ir a apoyar al equipo que lo formó, por lo que sufrió como un hincha más.

“Es difícil para toda la gente de Unión, lo he visto hoy día; cómo estaba el estadio, la gente se quedó hasta el final. Unión es familia, vi gente que veo hace 20 años, que viene al estadio siempre”, señaló Galdames a Radio ADN.

Restando una fecha para el final del torneo, Unión Española selló su destino. Los Hispanos tuvieron una campaña para el olvido, con problemas con la localía en Santa Laura y refuerzos que no lograron rendir en el 2025.

“Es duro, esperemos que la gente que tenga que hacerse responsable lo haga. Tanto en la vida como en el fútbol hay que innovar y dar pasos hacia adelante, y siento que Unión Española lo necesita. Cuando se toca fondo uno intenta levantarse con más fuerza, esperemos que Unión lo pueda hacer“, reflexionó el ex Vélez Sarsfield.

Unión es muy grande y no sé si lo saben. Uno tiene que saber dónde está parado. Yo siempre lo digo afuera: Unión es el cuarto equipo más grande de Chile y la gente se ríe, pero es verdad. La gente se merece que la institución se pare y dé pasos hacia adelante”, complementó.

Pablo Galdames jugó en Unión Española entre 2014 y 2018. Imagen: Photosport

La familia Galdames ha estado ligada a Unión Española por años. Primero por Pablo padre, que jugó en el club entre 1993 y 1995. Luego vino Pablo hijo, Thomas (Krylia Sovetov) y Benjamín (Atlético San Luis). Ahora ya piensan en lo que será la lucha por retornar a Primera División, la cual no será sencilla.

Hay que mantener la base; lo comentaba recién con mi papá: el campeonato de segunda es durísimo, hay muchos equipos competitivos. Hay que hacer todo lo posible para subir rápido, porque ha pasado con varios equipos que no ascienden en la primera temporada y después cuesta mucho“, cerró Pablo Galdames hijo.

