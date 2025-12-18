Sigue la danza de nombres en Colo Colo a días de que pueda oficializar el primer refuerzo. Es que si bien todo apunta a que llegarán defensas y laterales derechos, otro puesto también tuvo a potente figura en carpeta.

Así lo destaparon desde Argentina, donde en Independiente un viejo conocido albo dio que hablar: Gustavo Quinteros. El ex campeón con el Cacique tiene a tres chilenos en su equipo y uno de ellos puede partir.

Se trata de Pablo Galdames, el volante que alternó en la titularidad durante este año y que está en la lista de nombres que pueden dejar el Rojo. Es más, hubo conversaciones directas con los albos para una transferencia.

La postura de Colo Colo ante el fichaje

Desde Argentina destaparon que Pablo Galdames ha estado en conversaciones para ser refuerzo de Colo Colo en 2026. El ex mediocampista de la Roja y que milita en Independiente ya había tenido antes acercamientos con el club.

Galdames y su faceta goleadora en el Rojo /(Getty Images)

“Si bien el volante Pablo Galdames fue ofrecido a Colo Colo, por ahora el conjunto chileno no mostró ningún interés por el jugador de Independiente”, partió contando Nahuel Ferreira, de Radio Punto Argentina.

Publicidad

Publicidad

Siguiendo con la información citada, también se descarta que dicha operación implique un posible trueque por Vicente Pizarro. Es que el Vicho también había despertado el interés de Gustavo Quinteros en el Rojo.

ver también Bichi Borghi le abre la puerta de salida a este jugador de Colo Colo: “Con ese sueldo…”

Con ese panorama, en Macul le ponen la lápida a un eventual fichaje de Pablo Galdames, considerando que tienen sobrepoblación de nombres en esa posición del mediocampo. Eso sí, habrá que definir qué pasa con Esteban Pavez aún.