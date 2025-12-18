Colo Colo empieza a armar los planes de la temporada 2026, donde deberá levantarse después de un terrible año en que estuvo lejos de la pelea por el título y ni siquiera clasificó a una copa internacional.

Los albos ya confirmaron cuatro salidas: Mauricio Isla, Emiliano Amor, Óscar Opazo y Sebastián Vegas. La lista crecería, porque Blanco y Negro analiza varias situaciones de jugadores que aún tienen contrato.

En las últimas horas, se habló de que uno de los nombres que podría dejar el Monumental es Claudio Aquino. El volante recibiría el llamado de Jorge Almirón para Rosario Central y podría volver a Argentina.

Pese a que la opción no sería atractiva para el jugador, Claudio Borghi le abrió la puerta de salida. “Yo lo dejaría ir. Gratis no, si lo quieren, que paguen. Recuperas algo y liberas un sueldo importante”, relató en Picado TV.

“Yo dejaría ir a Claudio Aquino”, declaró Bichi Borghi | Photosport

ver también Pato Yáñez se lanza contra Vidal por el conflicto con Ortiz: “Colo Colo no es una casa de beneficencia”

“Con el sueldo de Claudio Aquino, traigo a tres jugadores”

Analizando la temporada del 10 de Colo Colo, Claudio Borghi manifestó que “cinco asistencias en 41 partidos para un volante creativo es muy poco“.

Publicidad

Publicidad

Por eso, sumando al alto sueldo que gana en el Cacique, el Bichi manifestó que lo mejor es que deje el Monumental. “¿Tú me dices que gana 80 millones de pesos por mes? Por esa plata puedo traer a tres jugadores”, decretó.