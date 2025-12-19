Los hinchas de U. de Chile estaban atentos a la situación de Lucas Di Yorio en el mercado de fichajes. Varios se ilusionaban con que el delantero continuara en el equipo después de terminar su contrato, pero no será así.

El argentino fichó por el elenco azul a inicios del año a través de un préstamo con opción de compra desde Athletico Paranaense. Pero tras el término de temporada, desde la U no ejecutaron esta cláusula.

Considerando que en Brasil mencionaron que no tendría espacio en Paranaense para la próxima temporada, comenzaron a aparecer opciones para su futuro. Se habló de que Coquimbo Unido, que jugará la Copa Libertadores, lo buscaba. Sin embargo, Di Yorio no se quedará en Chile.

Este jueves, Gonzalo Fouillioux confirmó que “Lucas Di Yorio no irá a Coquimbo, tampoco se quedará en la U. Su futuro está en México“. Horas después, Uriel Iugt reveló que Santos Laguna es el equipo con el que negocia el ahora exdelantero de U. de Chile.

Lucas Di Yorio no sigue en U. de Chile: negocia con Santos Laguna | Getty Images

ver también “No va a Coquimbo, tampoco se queda en la U”: Confirman el futuro de Lucas Di Yorio

Lucas Di Yorio no sigue en U. de Chile y parte al fútbol mexicano

“Santos Laguna negocia de forma avanzada por Lucas Di Yorio“, confirmó Uriel Iugt. “Hay una oferta formal en la mesa de Athletico Paranaense para la compra del pase. Las partes están cerca de un acuerdo“, sumó.

Publicidad

Publicidad

Esta será la tercera experiencia del delantero argentino en el fútbol mexicano. Antes, pasó por el León (2022-23) y Pachuca (2023-24), donde jugó un total de 57 partidos en la Liga MX y anotó 15 goles entre los dos clubes.

Por su lado, U. de Chile debe salir al mercado de fichajes a buscar un delantero ante la baja de Di Yorio. Eso sí, la dirigencia primero enfoca sus esfuerzos en definir el próximo entrenador, porque Gustavo Álvarez no continuará en la banca universitaria para 2026.