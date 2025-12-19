Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado de pases

“Hay una oferta formal”: Este es el club mexicano que se llevará a Lucas Di Yorio

Lucas Di Yorio no sigue en U. de Chile y ya negocia con un nuevo club. El delantero volverá al fútbol mexicano y este equipo lo busca.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
Lucas Di Yorio deja U. de Chile y se va a México
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTLucas Di Yorio deja U. de Chile y se va a México

Los hinchas de U. de Chile estaban atentos a la situación de Lucas Di Yorio en el mercado de fichajes. Varios se ilusionaban con que el delantero continuara en el equipo después de terminar su contrato, pero no será así.

El argentino fichó por el elenco azul a inicios del año a través de un préstamo con opción de compra desde Athletico Paranaense. Pero tras el término de temporada, desde la U no ejecutaron esta cláusula.

Considerando que en Brasil mencionaron que no tendría espacio en Paranaense para la próxima temporada, comenzaron a aparecer opciones para su futuro. Se habló de que Coquimbo Unido, que jugará la Copa Libertadores, lo buscaba. Sin embargo, Di Yorio no se quedará en Chile.

Este jueves, Gonzalo Fouillioux confirmó que “Lucas Di Yorio no irá a Coquimbo, tampoco se quedará en la U. Su futuro está en México“. Horas después, Uriel Iugt reveló que Santos Laguna es el equipo con el que negocia el ahora exdelantero de U. de Chile.

Lucas Di Yorio no sigue en U. de Chile: negocia con Santos Laguna | Getty Images

Lucas Di Yorio no sigue en U. de Chile: negocia con Santos Laguna | Getty Images

“No va a Coquimbo, tampoco se queda en la U”: Confirman el futuro de Lucas Di Yorio

ver también

“No va a Coquimbo, tampoco se queda en la U”: Confirman el futuro de Lucas Di Yorio

Lucas Di Yorio no sigue en U. de Chile y parte al fútbol mexicano

Santos Laguna negocia de forma avanzada por Lucas Di Yorio“, confirmó Uriel Iugt. “Hay una oferta formal en la mesa de Athletico Paranaense para la compra del pase. Las partes están cerca de un acuerdo“, sumó.

Publicidad

Esta será la tercera experiencia del delantero argentino en el fútbol mexicano. Antes, pasó por el León (2022-23) y Pachuca (2023-24), donde jugó un total de 57 partidos en la Liga MX y anotó 15 goles entre los dos clubes.

Por su lado, U. de Chile debe salir al mercado de fichajes a buscar un delantero ante la baja de Di Yorio. Eso sí, la dirigencia primero enfoca sus esfuerzos en definir el próximo entrenador, porque Gustavo Álvarez no continuará en la banca universitaria para 2026.

Lee también
Olvidadísimo jugador de la U a detalles de partir a D. Concepción
U de Chile

Olvidadísimo jugador de la U a detalles de partir a D. Concepción

Por su alto sueldo: el gran problema sin solución para Colo Colo
Colo Colo

Por su alto sueldo: el gran problema sin solución para Colo Colo

Filtran al DT tapado de la U para reemplazar a Álvarez
U de Chile

Filtran al DT tapado de la U para reemplazar a Álvarez

¡Quiebre total! El ultimátum de la U a Álvarez para que se vaya
U de Chile

¡Quiebre total! El ultimátum de la U a Álvarez para que se vaya

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo