A menos de dos semanas para que concluya el presente año, Universidad Católica oficializó la incorporación de cuatro nuevos refuerzos para la temporada 2026, donde volverá a tener presencia internacional.

Los arribos del defensor Bernardo Cerezo, los mediocampistas Jimmy Martínez y Matías Palavecino, más el delantero argentino Justo Giani, le traerán un “lindo” problema a su entrenador Daniel Garnero de cara a los cinco torneos que jugará la próxima campaña.

El arribo de estos refuerzos engrosan un plantel como el del Católica, que disputará en 2026 Liga de Primera, Copa de la Liga, Copa Chile, Libertadores y Supercopa. Por ese motivo, en RedGol le damos una mano a Garnero para armar su 11 ideal.

El “lindo” problema que tendrá Garnero con Católica el 2026

Son muy pocos los futbolistas que tienen asegurado su lugar en la formación ideal que el DT argentino tiene en mente, en este caso su columna vertebral, con Vicente Bernedo en el arco, Branco Ampuero de central, Jhojan Valencia y Gary Medel en mediocampo más Fernando Zampedri en ataque.

A partir de allí, Garnero comenzará a armar su esquema con Católica, donde de los cuatro refuerzos que llegaron, al menos tres serían titulares: Cerezo por la banda derecha, Palavecino de enganche y Giani de extremo. Martínez, en tanto, estará en el recambio.

En cuanto al resto del 11 ideal, resta conocer si jugadores como Tomás Asta-Buruaga, Eduard Bello o Daniel González seguirán en la institución. Este último que tiene ofertas para partir al extranjero y asoma como titular. La formación se completaría con Eugenio Mena y Clemente Montes.

