Revelan la razón por la que U. Católica rechaza el fichaje de Alexander Oroz

La situación de Alexander Oroz es una de las más inciertas en el mercado de fichajes del fútbol chileno. Desde Colo Colo manifestaron sus deseos de renovar su contrato, pero con la intención de mandarlo a otro equipo, algo que no estaría en los planes del jugador.

Mientras el futbolista no llega a un acuerdo con el Cacique, su nombre empieza a sonar en distintos clubes para llegar como agente libre. Reportes hablan de Deportes Concepción, Palestino, Audax Italiano, Unión La Calera y U. Católica como interesados en el atacante.

Sin embargo, Punto Cruzado reveló que desde la dirigencia de la Franja rechazan la opción del delantero de 23 años, dadas las lesiones que tuvo este año y que solo le permitieron disputar nueve partidos en 2025.

“U. Católica busca refuerzos en dicha posición, pero no solo pensando en titulares, sino también en jugadores que lleguen a aportar como alternativa en una temporada en donde se espera un gran número de partidos“, explicaron en el sitio partidario.

Alexander Oroz jugó solo nueve partidos en la temporada 2025 | Photosport

“No hay certezas sobre el tema físico de Alexander Oroz”

“No hay certezas sobre el tema físico de Alexander Oroz. En dos semanas más arranca la pretemporada y en un poco más de un mes jugamos el primer partido. El tema de las lesiones es algo que complica y que hoy, le juega en contra“, relataron desde la dirigencia a Punto Cruzado.

Con esto, el canterano del Cacique, representado por Vibra Fútbol, deberá seguir buscando oportunidades para la próxima temporada.