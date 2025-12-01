Unión Española cayó a Primera B oficialmente por segunda vez en su historia y el mundo del fútbol chileno salió al paso de la tragedia hispana. Uno de ellos fue Patricio Rubio, quien vivió la época de gloria con el equipo.

El ahora delantero de Ñublense vistió la camiseta del Rojo en el histórico título del Transición 2013 y es uno de los más identificados con el club. Si bien después tuvo un regreso al equipo, dio luces de un último baile con los hispanos.

Rubio ha alternado en la titularidad en los últimos partidos con Ñublense, por lo que no vería con malos ojos una salida. Al respecto, los hinchas de Unión se ilusionaron al ver un emotivo mensaje consumado el descenso.

Patricio Rubio desconsolado por Unión Española

Un triste, pero emotivo, mensaje publicó Patricio Rubio en sus redes sociales al hablar del sentimiento de ver a Unión Española descender a la Primera B. Es más, dejó enigmáticas palabras sobre un eventual último baile con los hispanos.

Rubio en 2021 con el Rojo/Photosport

“Con mucha pena. Rojo querido me abriste las puertas cuando estaba comenzado y logramos cosas hermosas. Hoy verte descender me parte el corazón, una tremenda tristeza”, partió diciendo.

Siguiendo con su sentido posteo en su cuenta de Instagram, el artillero de Ñublense despachó la frase más viral sobre su amor por los hispanos. Ahí, dejó hasta abierta la puerta para un eventual regreso.

“Espero volverte a ver donde te mereces y acá siempre tendrán a un hincha más. Lo que necesiten acá estaré siempre para dar una mano”, cerró, el campeón con Unión en 2013.

Así despidió Rubio a Unión Española en Primera:

