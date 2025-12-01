Contra todo pronóstico, Deportes Concepción se metió en la final de la Liguilla por el segundo ascenso en Primera B, tras superar a uno de los mejores equipos del año como Deportes Copiapó, con una figura consular como el argentino Joaquín Larrivey.

Es que el “Bati” llegó a la Región del Biobío con el cartel de “goleador” y con un buen pasar por Magallanes, luego de su polémica salida en Universidad de Chile pese a las ganas que tenía de quedarse. El ariete respondió a las expectativas y se transformó en clave.

No sólo se convirtió en el máximo goleador de Concepción en la presente temporada, lo que le valió su renovación para la próxima temporada, en la presente Liguilla, Larrivey es el sinónimo de gol en el “León de Collao”, y los números de avalan.

El mayor éxito de Joaquín Larrivey en el fútbol chileno

En la temporada regular de la Liga de Ascenso, el ex delantero azul convirtió un total de 13 goles en 28 encuentros, es decir, un tanto cada dos encuentros, además de hacer una asistencia en los 2.234 minutos que estuvo en el campo de juego. Lejos de las 19 conquistas que registró en Magallanes el 2024.

Sin embargo, en la Liguilla es donde Joaquín Larrivey aprovechó al máximo su olfato. Los cinco goles que anotó Concepción tienen su firma, con tres en la serie ante Deportes Antofagastay otro par ante Copiapó, entre ellos el clave para pasar a la final.

Esta semana, el “Bati” tiene la chance de conseguir ascender a Primera División con los lilas, y ante un rival como Cobreloa, al cual ya supo anotarle en la presente temporada, con un doblete para el triunfo por 4-0 en la jornada 24. ¿Se repetirá?

Pero además, debemos sumarle a Larrivey los cuatro tantos que convirtió durante el paso de Concepción por la Copa Chile, donde disputó siete encuentros y supo anotarle a equipos de Primera como Palestino, Unión Española y Huachipato, antes de ser eliminados en octavos de final.

¿Hasta cuándo tiene contrato con los lilas?

Fue a finales de agosto del presente año que el “León de Collao” hizo oficial la renovación del vínculo con el “viejo rockero”, quien seguirá en la institución por toda la temporada 2026, es decir, con 42 años de edad.

