La Liguilla del Ascenso ya tiene a sus finalistas después de una intensa batalla en las últimas semanas. Deportes Concepción y Cobreloa sacaron pasajes a la definición del certamen, donde buscarán alcanzar el último cupo en la Liga de Primera.

Mientras los Loínos dejaron en el camino a San Marcos de Arica, el León de Collao avanzó a costa del sublíder de esta temporada, Deportes Copiapó. Sin embargo, luego de los partidos lo que todos se preguntaban era la manera en que todo se cerraría: partido único o llave de ida y vuelta.

Y fue en las últimas horas que la ANFP dio a conocer la programación del cruce que animarán ambos elencos. Todo comenzará en el sur, para luego definirse en el norte en un ambiente que promete.

Deportes Concepción y Cobreloa ya tienen programación para la final de la Liguilla del Ascenso

La gran final de la Liguilla del Ascenso ya tiene fecha y hora para llevarse a cabo. Con llave de ida y vuelta, Deportes Concepción y Cobreloa tendrán 180 minutos para poder conseguir el ansiado boleto a la máxima categoría de nuestro fútbol.

Deportes Concepción y Cobreloa buscarán alcanzar el último cupo en Primera División. Foto: Photosport.

Según informó la ANFP, todo comenzará este miércoles 3 de diciembre a partir de las 20:00 horas. En el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, el León de Collao buscarán dar el primer golpe para ir más tranquilo a la vuelta.

Publicidad

Publicidad

En las últimas horas se conoció que el club lila pidió aforo completo para esa jornada. Sin embargo, todo dependerá de la evaluación que hagan las autoridades, ya que hay otros eventos agendados en la ciudad para esa fecha.

ver también Fue capitán de Unión Española, la manda al descenso con O’Higgins y esto dice: “Fui feliz…”

La vuelta, donde finalmente se conocerá al segundo ascenso a la Liga de Primera, se llevará a cabo el domingo 7 de diciembre. Desde las 20:15 horas, Cobreloa recibirá a Deportes Concepción en un choque que promete ser histórico.

Por ahora, se desconocen detalles de aforo y permisos solicitado por los Mineros. No obstante, se espera que sea una fiesta total para así tener ese empuje desde las tribunas que les permita acercarse al gran objetivo.

Publicidad

Publicidad

Deportes Concepción y Cobreloa ya tienen todo listo para lo que será la final de la Liguilla del Ascenso. Dos clubes pelearán por el último cupo en la Liga de Primera en lo que serán jornadas para la historia del fútbol chileno.

¿Cuándo juegan Deportes Concepción y Cobreloa la final de la Liguilla del Ascenso?

Así se jugará la final de la Liguilla del Ascenso:

Deportes Concepción vs. Cobreloa : miércoles 3 de diciembre, 20:00 horas. Estadio Ester Roa Rebolledo.

: miércoles 3 de diciembre, 20:00 horas. Estadio Ester Roa Rebolledo. Cobreloa vs. Deportes Concepción: domingo 7 de diciembre, 20:15 horas. Estadio Zorros del Desierto.

ver también ¿Cómo se definirá al segundo descendido de la Liga de Primera 2025?

¿Qué equipo ascendió a la Liga de Primera 2026?

Deportes Concepción y Cobreloa buscarán ser el segundo ascendido a la Liga de Primera. El primero fue la Universidad de Concepción, que se coronó campeón de la Primera B en la fase regular.

Publicidad