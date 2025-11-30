La Liguilla de Ascenso vivirá los duelos de semifinales de vuelta este fin de semana, porque Deportes Concepción y Deportes Copiapó se jugarán el todo o nada en esta etapa decisiva.

Los de Atacama intentarán revertir la derrota por la mínima en la ida ante el “León” de Collao, que de la mano del incombustible Joaquín Larrivey, intentará sellar su paso a la gran final.

¿Dónde ver EN VIVO Deportes Concepción vs. Copiapó?

Deportes Concepción vs. Deportes Copiapó, juegan este domingo 30 de noviembre, desde las 20:30 hrs. en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, por la semifinal de vuelta de la liguilla.

El partido entre el León de Collao y Albirrojos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports

VTR: 46 (SD) (Santiago)

DTV: 632 (SD)

ENTEL: 220 (SD)

CLARO: 189 (SD)

GTD/TELSUR: 82 (SD)

MOVISTAR: 484 (SD)

TU VES: 505 (SD)

ZAPPING: 96 (HD)

