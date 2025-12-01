Manuel Pellegrini parece haber encontrado su lugar en el mundo en el Real Betis y más luego de conseguir algo que parecía imposible. Después de ocho años, los Verdiblancos cortaron su maldición y vencieron por 0 a 2 al Sevilla como visitante.

Hace casi una década que el elenco del Ingeniero no podía celebrar en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán frente a su clásico rival por La Liga. De hecho, esta fue su primera victoria al mando del equipo en esa cancha, por lo que una vez llegó el pitazo final, las celebraciones fueron con todo.

Una vez el equipo volvió del encuentro, cientos de hinchas los estaban esperando. Ahí quien se robó la película fue el técnico chileno, quien se ha transformado en toda una leyenda.

Manuel Pellegrini recibido como héroe en el Betis tras ganar el derbi ante Sevilla

El triunfazo que consiguió el Real Betis ante Sevilla no dejó a nadie indiferente en España. Los Verdiblancos cortaron ocho años sin poder celebrar en la casa de su archirrival y sumaron tres puntos de oro, pero la locura se desató gracias a lo hecho por Manuel Pellegrini.

Manuel Pellegrini sigue haciendo historia con el Real Betis.

“El que juega es el Betis, hacía tiempo que no ganábamos aquí. Son tres puntos como cualquier partido, pero emocionalmente son mucho más“, destacó el técnico tras el encuentro.

Lo que Manuel Pellegrini no se esperaba era que la actuación de su Real Betis le significaría ser recibido como todo un héroe. Los hinchas béticos llenaron las calles para festejar la victoria en el derbi y el Ingeniero fue uno de los más aplaudidos.

A través de un video en sus redes sociales el club compartió imágenes del recibimiento que tuvo el plantel. Ahí se puede ver cómo el entrenador chileno baja del bus y todos quieren abrazarlo, lo que obligó a un rápido actuar de la seguridad.

El triunfo llega en un momento clave y tiene un sabor más dulce al ser ante el clásico rival. Con ello se afirman en el quinto lugar de la tabla de posiciones de La Liga y demuestran que pelearán hasta el final esta temporada.

Manuel Pellegrini una vez más hace historia con el Real Betis y sigue sumando elogios después de su renovación. El Ingeniero disfruta de su gran aventura al mando de los Verdiblancos mientras en Chile miran cómo el principal candidato a la banca de la Roja la rompe lejos de nuestras tierras.

¿Cuáles son los números de Manuel Pellegrini en el Betis?

Tras el choque con Sevilla, Manuel Pellegrini llegó a los 276 partidos oficiales al mando del Real Betis. En ellos ha conseguido 131 triunfos, 72 empates y 73 derrotas, con 443 goles a favor y 335 en contra.

¿Cuándo y a qué hora juega el Betis?

Real Betis y Manuel Pellegrini dan vuelta la página para enfocarse rápido en lo que se les viene. Este miércoles 3 de diciembre desde las 17:00 horas los Verdiblancos visitan al Torrent por la segunda ronda de la Copa del Rey.

