Manuel Pellegrini habla tras despreciar a la Roja por Real Betis: “Celebrar el nuevo…”

Mucho se habló de las ganas que tenía el entrenador Manuel Pellegrini de tomar las riendas de la selección chilena, situación que no se concretará en el mediano plazo.

El Ingeniero tomó la decisión de dejar en espera a la Roja, al menos, hasta junio de 2027, debido a que extendió por una temporada más su contrato con Real Betis.

Pellegrini no se quiere mover del cuadro de Heliópolis y este domingo celebró su renovación con una victoria de las grandes, ya que su equipo venció por 2-0 a Sevilla como visita en el Gran Derbi.

Manuel Pellegrini celebra su continuidad en Betis

Manuel Pellegrini habló tras la victoria de Betis en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, donde el cuadro albiverde no ganaba desde 2018.

El entrenador nacional se mostró contento con la victoria y aprovechó de celebrar su permanencia en el elenco andaluz.

“El plano personal es secundario. Era muy importante venir con la personalidad que inculcamos siempre al equipo buscando el partido desde el minuto 1. En lo personal no es algo que me preocupa. Juega el Betis como equipo e institución”, explicó en primera instancia.

Betis le ganó de visita a Sevilla. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

“Era importante ganar, aunque sean tres puntos como el resto de partidos, pero entiendo el significado emocional. No hay mejor forma de celebrar el nuevo contrato que ganando aquí“, agregó el chileno.

Manuel Pellegrini se queda hasta el final de la temporada 2026-2027 en Betis y la selección chilena lo tiene que seguir esperando.

