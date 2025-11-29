Universidad de Chile ya comienza a planificar lo que será la temporada 2026, donde ya hay distintos jugadores que están en la mira de los azules como posibles refuerzos, donde ahora se suma que un exjugador quedaría libre de su equipo.

Igor Lichnovsky, jugador de la Selección Chilena, no pasa por un gran presente en el Club América, donde se reveló que las Águilas, pensando en la temporada 2026, no tendrían al chileno entre sus planes. Ahora, la prensa del país norteamericano entregó nuevo detalles de los motivos que tendrían al jugador con un pie fuera de la escuadra.

Los motivos por los que el América querría sacar a Lichnovsky

Hace algunos días, TVAzteca reveló que el cuadro de André Jadine buscará refuerzos de otros países, donde los argentinos Guido Rodríguez y Agustín Palavecino, por lo que buscarán liberar cupos extranjeros donde los chilenos Víctor Dávila y Lichnovsky serían los elegidos.

A esto se suma el irregular desempeño del jugador durante esta temporada, donde enfrentó lesiones que lo alejaron un tiempo importante de la cancha. Sin embargo, Diario Récord entregó una inesperada información.

El medio señala que la salida del jugador tiene que ver con “Como lo había adelantado, una parte de la directiva cuenta los minutos para que se marche el defensa chileno del Nido, no solo para liberar plaza de extranjero, sino para reducir la toxicidad que provoca en el grupo“.

“Se va Lichnovsky… a menos que quede bien con algún directivo que lo salve de milagro”, señalaron.

¿Podrá volver a la U de Chile?

Según reveló Cooperativa Deportes hace algunos días, los Azules, club donde Lichnovsky militó al comienzo de su carrera, estaría interesado en su fichaje, considerando las salidas que podrían experimentar de cara al 2026 y el deseo de reforzar la zona defensiva del plantel.