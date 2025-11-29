Universidad Católica y Huachipato abren la jornada sabatina de la 29° y penúltima fecha de la Liga de Primera. La UC visita a los acereros en el estadio CAP con la posibilidad de dejar virtualmente abrochado el Chile 2 a Copa Libertadores, que pelea con la U.

En términos prácticos, La Franja buscará un triunfo para esperar el duelo del martes entre azules y el campeón Coquimbo. Si la UC suma de a tres y la U no gana, la Católica se va directa a fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

La Católica visita a Huachipato por la penúltima fecha y el Chile 2 a tiro de cañón.

Por su parte, Huachipato tiene una mínima esperanza de meterse en zona de Copa Sudamericana, aunque para eso tiene dos fechas para sumar seis puntos y subir considerablemente la diferencia de goles.

Minuto a minuto de Huachipato vs. U. Católica