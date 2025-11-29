Es tendencia:
Minuto a minuto: la Católica visita a Huachipato para dar otro salto al Chile 2 y la U mira de reojo

La Católica quiere una nueva victoria, esta vez como visita ante Huachipato. Un triunfo cruzado deja bien encaminado el Chile 2, mientras la U le prende velitas a los acereros.

Por Diego Jeria

La Católica visita a Huachipato para dar un salto al Chile 2.
Universidad Católica y Huachipato abren la jornada sabatina de la 29° y penúltima fecha de la Liga de Primera. La UC visita a los acereros en el estadio CAP con la posibilidad de dejar virtualmente abrochado el Chile 2 a Copa Libertadores, que pelea con la U.

En términos prácticos, La Franja buscará un triunfo para esperar el duelo del martes entre azules y el campeón Coquimbo. Si la UC suma de a tres y la U no gana, la Católica se va directa a fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

La Católica visita a Huachipato por la penúltima fecha y el Chile 2 a tiro de cañón.

Por su parte, Huachipato tiene una mínima esperanza de meterse en zona de Copa Sudamericana, aunque para eso tiene dos fechas para sumar seis puntos y subir considerablemente la diferencia de goles.

Minuto a minuto de Huachipato vs. U. Católica

Se salvó la UC

6'.- Leandro Díaz apareció por la izquierda al segundo palo y definió desviado de volea. Pudo ser gol de Huachipato.

¡Comenzó el partido!

1'.- ¡Pitazo! Ya se juega el Huachipato versus Universidad Católica, duelo vital en la UC para abrochar el Chile 2 a Copa Libertadores.

Así se paran los equipos

Huachipato forma con Rodrigo Odriozola en el arco; Maicol León, Renzo Malanca, Rafael Caroca y Leandro Díaz en defensa; Santiago Silva, Nicolás Vargas y Jimmy Martínez en mediocampo; Maximiliano Gutiérrez, Lionel Altamirano y Claudio Torres en ataque. DT: Jaime García.

En la banca acerera están Zacarías López; Benjamín Gazzolo, Claudio Sepúlveda, Óscar Ortega, Juan Figueroa, Carlo Villanueva y Ezequiel Morales.

La UC alinea con Vicente Bernedo al arco; Tomás Asta-Buruaga, Daniel González, Branco Ampuero y Eugenio Mena en defensa; Agustín Farías, Gary Medel y Jhojan Valencia en mediocampo; Eduard Bello, Fernando Zampedri y Clemente Montes en delantera. DT: Daniel Garnero.

Son alternativas como suplentes cruzados Darío Melo; Ignacio Pérez, Juan Francisco Rossel, Dylan Escobar, Alfred Canales, Diego Valencia y Diego Corral.

Esperamos el pitazo inicial

Los equipos saltan a la cancha en el estadio CAP. El partido comienza en breve.

Falta poquito

Los equipos terminan el trabajo precompetitivo y dejan la cancha rumbo a camarines.

Parte médico de la UC

Los detalles del parte médico de la UC con las bajas por lesión:

-Fernando Zuqui: lesión ligamento cruzado anterior rodilla.
-Sebastián Arancibia: cirugía pubalgia.
-Cristián Cuevas: desgarro aductor largo.

Dónde ver Huachipato-U. Católica

El duelo entre Huachipato y la Católica será transmitido en televisión por la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y streaming a través de TNT Sport en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
ZAPPING: 99 (HD)

Formación confirmada de Huachipato

Los once elegidos por Jaime García:

Formación confirmada de la Católica

Los once titulares de Daniel Garnero:

Los antecedentes recientes

La Católica viene de derrotar por 2-1 a Palestino en el Claro Arena, mientras Huachipato hizo lo propio como visita contra Ñublense (0-1). La intentará llegar a su tercera victoria en línea tras el tropiezo frente a O'Higgins.

¡Así está la tabla!

La Católica necesita ganar o ganar para no darle chances a la U en la lucha por el Chile 2. De sumar tres puntos, un tropiezo azul ante Coquimbo les daría el boleto internacional directo a La Franja.

Los datos del partido

Huachipato y Universidad Católica se enfrentan este sábado 29 de noviembre, desde las 12:00 horas en el estadio CAP, por la 29° y penúltima fecha de la Liga de Primera 2025. Arbitra Cristian Galaz.

Indumentarias listas

Colores tradicionales en Huachipato y Universidad Católica para el duelo por la fecha 29°.

¡Comenzamos la previa!

¡Buenos días redgoleras y redgoleros! Comenzamos la previa del importante duelo entre Huachipato y Universidad Católica. La UC busca dar un salto al Chile 2 con un triunfo que dejaría tarea y muchísima presión a Universidad de Chile.

Una victoria cruzada dejaría a La Franja con la posibilidad de sentenciar el boleto directo a la Copa Libertadores el martes, dependiendo de lo que hagan los azules ante Coquimbo. Acompáñanos en la previa y en el desarrollo del duelo minuto a minuto.

