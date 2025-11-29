A pocos días de que finalice el Campeonato Nacional, Universidad Católica ya tiene la mente en lo que será la temporada 2026 y hubo un nombre que sonó con fuerza para sellar su regreso a la Franja, la de Diego Buonanotte.

Tras el fin de la temporada del Pije, Marcelo Salas señaló: “Buonanotte tiene contrato, pero no sabemos si él va a continuar o no. No es prioridad”.

Esa respuesta, tenía relación con lo señalado por Roberto Rojas, ex Gerente Deportivo de Deportes Temuco, a este medio. “En alguna medida creo que Diego, por lo que tengo entendido, cuando fue a la despedida de Álvarez (Adiós Capitanes) habló con mucha gente de Católica para terminar su carrera ahí“.

¿Regresará Buonanotte a la UC?

El jugador de 37 años estuvo con los Cruzados entre 2016 y 2022, donde obtuvo 4 títulos de Primera División y 4 Supercopas de Chile, y su nombre sonó con fuerza para regresar el 2026.

En su programa de YouTube, el comunicador Bruno Sampieri se refirió al posible regreso del jugador. “No tengo que sea una opción real. Directamente, me descartaron de plano que vaya a venir él y Diego Rojas”, comentó, según recoge Punto Cruzado.

Diego Buonanotte fue multicampeón con la UC y actualmente milita en Deportes Temuco/Photosport

Los otros refuerzos que suenan en la Franja

Pensando en la temporada 2026, entre los nombres que habían despertado el interés del equipo aparecen Matías Palavecino, Jeisson Vargas, Justo Giani, Luciano Cabral, Juan Martín Lucero y también se rumoreó de un posible regreso de Alfonso Parot, pero hasta el momento nada ha sido confirmado.