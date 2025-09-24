Un duro golpe recibió Deportes Temuco en donde una de sus figuras podría quedar fuera en una parte trascendental del campeonato de Primera B, donde luchan partido a partido para salir de los últimos puestos de la tabla y alejarse de la zona de descenso.

Las alarmas se encendieron cuando el medio Novena Pasión reveló que Diego Buonanotte sufrió un desgarro que lo dejó fuera de la jornada de entrenamiento y que “podría estar aproximadamente un mes fuera de las canchas”.

Revelan detalles de la lesión de Buonanotte

El medio Deporteros.cl se comunicó con el jugador de Temuco, equipo que actualmente se encuentra en el puesto 12 de la tabla de posiciones de la Primera B, y entregaron detalles de su estado.

ver también ¡Golpazo en Primera B! Marcelo Salas se lleva a un ídolo de Colo Colo a la banca de Temuco

A pesar de los rumores, el jugador señaló que espera llegar sin molestias al próximo duelo del Pije contra Rangers el próximo 5 de octubre, correspondiente a la fecha 26 del campeonato.

“Sí, vamos a intentar llegar al duelo con Rangers. Estoy haciendo todo y más. Kinesiología en el club y por las tardes KSD. También cámara hiperbárica y me contacté con el mejor fisiólogo de Santiago para que me ayude en la recuperación”, explicó al medio.

Buonanotte habla de su lesión/Photosport

Publicidad

Publicidad

Asimismo, el goleador agrega que pone toda su energía en su recuperación debido a la importancia del partido. “Es más importante el partido de Rangers que mi aductor, así que vamos a hacer todo lo posible, porque no puedo perderme ese partido”.