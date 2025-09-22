El fútbol chileno vivió un verdadero mazazo con la llegada de un ídolo de Colo Colo a la banca de un club en problemas. Se trata de Arturo Sanhueza que tomó la dirección de Deportes Temuco en la Primera B.

Tras la caída por 2-0 ante Magallanes antes del receso de Fiestas Patrias, Marcelo Salas tomó la decisión de sacar a Esteban Valencia para optar por el Rey Arturode cara a las últimas fechas de la temporada.

Una misión nada fácil para el exjugador albo, porque la caída libre lo tiene lejos de la Liguilla de Ascenso y cerca de la zona de descenso a Segunda Profesional.

Por esta razón, Arturo Sanhueza asume en un complicado Pije donde sale a la luz una llamativa cláusula de contrato de cara a la parte final del año, donde pelear por volver a la Liga de Primera o mantener la categoría son las únicas opciones.

Filtran la llamativa cláusula de Arturo Sanhueza como bombero de Temuco

Sin embargo, el panorama para Arturo Sanhueza bien se puede parecer al que vive Fernando Ortiz en Colo Colo por una llamativa cláusula de su contrato.

El bombero que intentará salvar los muebles de Deportes Temuco se llama Arturo Sanhueza. Foto: Photosport.

Fue Primera B Chile quien filtra esta información y dan a conocer que el exjugador del Cacique tendrá cinco partidos para demostrar que debe estar en dicho puesto. “Si los resultados de dan, seguirá el 2026“, agregan.

Algo llamativo, incluso para el mismo medio mencionado. “Solo restan cinco fechas para el término del campeonato: por lo mismo, a estas alturas resulta llamativo que un entrenador decida trabajar al mando de un primer equipo”, señala la publicación.

De hecho, fue algo que el propio Sanhueza detalló en su primera conferencia de prensa. “Lógico que este es un proyecto, indudablemente que estamos en capacidad de poder asumir estos cinco partidos y también el 2026“, precisó.

Cabe destacar que el técnico albo tiene como principal misión clasificar a una copa internacional, donde firmó hasta diciembre de 2026. De no hacerlo, su contrato puede expirar anticipadamente a cambio de 240 mil dólares.

Hoy, el Pije está en el puesto 12 con 28 puntos, lejos de la zona de Liguilla que pelea Rangers, Deportes Recoleta, San Luis y Deportes Concepción. Incluso, el fallo pendiente de Santiago Morning lo puede perjudicar y dejar más cerca del descenso a Segunda.

Lo cierto es que la primera prueba será ante su maestro: Erwin Durán, cuando reciban a Rangers de Talca el domingo 5 de octubre a las 17.30 hrs por la fecha 26 de la Primera B en el Germán Becker.

