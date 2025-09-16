Deportes Temuco cayó 2-0 ante Magallanes y sigue en caída libre en la Primera B. Por eso, Marcelo Salas remeció el camarín sacando a Esteban Valencia y apuntando a un referente de Colo Colo como su reemplazante: Arturo Sanhueza.

En la Araucanía rápidamente se movieron en el mercado del fútbol chileno y dieron el gran golpe en materia de fichajes con un técnico que tendrá su primera aventura oficial.

De hecho, quien fuera campeón en el Cacique sonó fuerte hace poco para tomar Deportes La Serena, donde en el mismo equipo ascendió como acompañante de Erwin Durán en la banca y desde ahora asume el rol de bombero en Temuco.

Arturo Sanhueza se transforma en el bombero de Deportes Temuco

El llamado del Matador Salas recibe a Arturo Sanhueza con la fe de revertir el momento de Deportes Temuco. Un elenco de la Araucanía que apela a salvar de la zona de descenso, ante las pocas chances de ir a liguilla por el ascenso.

Ante los medios locales, Sanhueza dejó en claro que toma la banca del Pije para liderar un proyecto. “Yo ya sentía la necesidad de poder ser el líder o la cabeza de un equipo para poder dar la impronta que uno quiere”, comentó.

Luego, reconoce que en los primeros trabajos ve la calidad de integrantes del plantel de Temuco. “Indudablemente que con la calidad de futbolistas que hay uno siempre se ilusiona”, agregó.

Arturo Sanhueza se transforma en el bombero de Deportes Temuco. Foto: Photosport.

Además, el técnico reveló lo que está dispuesto a inculcar al nuevo Deportes Temuco. “Primero es tranquilidad a los futbolistas y luego una impronta de mucha agresividad. Una agresividad bien entendida, en torno de poder querer el balón, atacar de forma constante, correr no correr tanto peligro en la zona agresiva”, puntualiza.

La fe del ídolo de Colo Colo con salvar los muebles de Marcelo Salas

Arturo Sanhueza también dejó en claro que pese al panorama adverso que tiene a Deportes Temuco coqueteando con la Segunda División que con la Liguilla de Ascenso, se tiene fe de salvar los muebles del incendio.

“Nosotros creemos que tenemos las armas como para poder entregárselas y poder sacar este momento incomodo que tienen estos jugadores y el club en general”, señala el ídolo de Colo Colo.

En se sentido, su idea de equipo es que Deportes Temuco pueda disfrutar de los partidos, y en especial de local en el Germán Becker. “También estamos trabajando con el profe Cristóbal que tiene mucha experiencia y que los va ayudar a que estos futbolistas puedan sentirse cómodos cuando juegan y disfrutar el momento de lo que es jugar en el Becker”, cerró.

