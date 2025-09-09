Un nuevo problema enfrenta Deportes Temuco, y en particular su presidente Marcelo Salas, en la presente temporada de Primera B, que tiene una nueva polémica contra los árbitros, la cual en esta ocasión llegó más allá de los reclamos.

Luego de exigir con frecuencia la presencia del VAR en la actual campaña a raíz de cobros referiles que, a su juicio, perjudicaron al cuadro araucano, el “Matador” volvió a explotar contra los silbantes, incluso llegó a cruzar un límite.

La nueva polémica de Salas en Temuco con los árbitros

El último fin de semana, donde el “Pije” igualó por 2-2 con Deportes Copiapó, el otrora goleador no ocultó su molestia con el juez Diego Flores, quien expulsó en el primer tiempo al central Vicente Lavín, acción que no le cayó bien al hoy dirigente.

Según consignó el árbitro del duelo de Temuco en su informe, “al minuto 45+5′ ingresa al sector del cuarto árbitro (Juan Sepúlveda) tanto Marcelo Salas como Roberto Rojas (gerente deportivo), manifestando su descontento por la tarjeta roja” al defensor.

“El 4° les comunica que no podían estar ahí, pues no se encontraban inscritos en la planilla, por lo cual el Sr. Salas le responde ‘soy el presidente, sí puedo estar acá“, y añade que después hace un gesto a la cámara de TNT Sports y le indica al cuarto “increíble, informa todo, ahueonao“.

¿Qué se viene para el “Indio Pije”?

En la jornada 25 de Primera B, previa al receso por Fiestas Patrias y el Mundial Sub 20, Deportes Temuco viajará hasta la Región Metropolitana, donde este sábado 13 de septiembre visitará a Magallanes en San Bernardo a las 12:30 horas.

¿Cómo está en la Tabla de Posiciones?