Este fin de semana se disputará la jornada 25 de Primera B, la última antes del receso por Fiestas Patrias y el Mundial Sub 20. Una fecha que puede traer consecuencias para dos entrenadores en riesgo de perder sus puestos de trabajo.

En lo que va de esta temporada en Liga de Ascenso, ya son 13 los técnicos despedidos por malos resultados, el último de ellos fue Emiliano Astorga, quien luego de nueve cotejos al mando de Curicó Unido se le comunicó su salida.

De cara a un fin de semana clave para la campaña de varios equipos en Primera B, hay otros dos estrategas que en caso de no sumar triunfos en sus respectivos encuentros, corren riesgo inminente de recibir el “sobre azul” antes de 18.

Los dos entrenadores de Primera B en riesgo de ser despedidos

El primero de ellos es César Bravo, quien actualmente dirige a Cobreloa y que luego de la goleada que recibieron ante Deportes Concepción por 0-4, manifestó que su continuidad en el cargo depende de la dirigencia, aunque tiene fuerzas para seguir.

“Cuando tienes situaciones de esta manera, obviamente que está en riesgo (el puesto), nosotros venimos de dos empates de local, que no era nuestra perspectiva, no estaba dentro de nuestras intenciones”, afirmó el estratega loíno, que tiene al equipo en el séptimo puesto de Primera B con 35 puntos.

César Bravo se mantiene como entrenador en Cobreloa (Photosport)

El otro técnico que está en la “cuerda floja” es Erwin Durán, quien suma tres juegos consecutivos sin ganar y actualmente está fuera de puestos de liguilla, en el 10° lugar con 30 puntos. Ante este panorama, prefirió apuntar hacia el bajo nivel de sus futbolistas.

“Me cuesta mucho entender qué pasa por la cabeza de los jugadores cuando entran al campo de juego. Este es un equipo grande, con mucha trayectoria, pero estamos muy al debe. Nosotros entregamos todas las herramientas. En los entrenamientos se ve actitud y convicción, pero a la hora de jugar pasa algo”, afirmó.

Erwin Durán, técnico de Rangers que no logra meterse en liguilla de Primera B (Photosport)

¿Cómo está la Tabla de Posiciones en Liga de Ascenso?

Así se juega la próxima fecha

VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE

Santiago Morning vs. Universidad de Concepción / 16:00 horas / Estadio Municipal de La Pintana

SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE

Magallanes vs. Deportes Temuco / 12:30 horas / Estadio Municipal de San Bernardo

Curicó Unido vs. San Luis de Quillota / 15:00 horas / Estadio Municipal de Molina

DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE

Rangers vs. Unión San Felipe / 12:00 horas / Estadio por confirmar

Cobreloa vs. Deportes Recoleta / 12:00 horas / Estadio Zorros del Desierto de Calama

San Marcos de Arica vs. Deportes Concepción / 17:30 horas / Estadio Carlos Dittborn

Santiago Wanderers vs. Deportes Santa Cruz / 17:30 horas / Estadio Bicentenario Lucio Fariña de Quillota

LUNES 15 DE SEPTIEMBRE