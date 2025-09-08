Resulta llamativo que en el torneo más apasionante que tiene el fútbol chileno en la actualidad, como es la Primera B, el cierre de la jornada 24 con uno de los equipos como San Marcos de Arica que pelea por el título, sea un lunes a las tres de la tarde.

En esas extrañas condiciones, el cuadro nortino visitó a Deportes Recoleta en la Región Metropolitana, y tal como ocurrió con los otros rivales que pelean por el campeonato, como Deportes Copiapó y Santiago Wanderers, fue incapaz de llevarse la victoria.

San Marcos iguala con Recoleta y se aleja de la cima en Primera B

Una igualdad sin goles que le sirve más al local que a San Marcos de Arica, pues con este resultado se queda en el cuarto puesto de la Tabla en Primera B con 38 puntos, y se aleja a cuatro del líder Universidad de Concepción.

Por su parte, Deportes Recoleta se aferra al último puesto de clasificación a la Liguilla, pues se mantiene en la octava posición con 33 unidades, uno más que San Luis de Quillota, y a tres de Rangers en una pelea que promete de acá al final del torneo.

En la jornada 25, la última antes del receso por Fiestas Patrias y el Mundial Sub 20, los nortinos recibirán en el Estadio Carlos Dittborn a un equipo que viene en alza como Deportes Concepción. Mientras que los “textiles” viajarán a Calama para visitar a Cobreloa.

¿Cómo queda la Tabla de Posiciones?

La próxima fecha en Liga de Ascenso

VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE

Santiago Morning vs. Universidad de Concepción / 16:00 horas / Estadio Municipal de La Pintana

SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE

Magallanes vs. Deportes Temuco / 12:30 horas / Estadio Municipal de San Bernardo

Curicó Unido vs. San Luis de Quillota / 15:00 horas / Estadio Municipal de Molina

DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE

Rangers vs. Unión San Felipe / 12:00 horas / Estadio por confirmar

Cobreloa vs. Deportes Recoleta / 12:00 horas / Estadio Zorros del Desierto de Calama

San Marcos de Arica vs. Deportes Concepción / 17:30 horas / Estadio Carlos Dittborn

Santiago Wanderers vs. Deportes Santa Cruz / 17:30 horas / Estadio Bicentenario Lucio Fariña de Quillota

LUNES 15 DE SEPTIEMBRE