El mercado de fichajes sigue dando sorpresas y ahora se revela que un reconocido futbolista argentino llegaría a reforzar a Curicó Unido, un equipo que se encuentra cerca del descenso en Primera B y que recientemente vivió un duro golpe tras la salida de su DT, Emilio Astorga y la lesión de Ian Aliaga.

Según revela el medio MCU Pura Pasión, el equipo va detrás del volante argentino Eugenio Isnaldo de 31 años, con larga trayectoria en Argentina. El medio revela que ya habría un acuerdo de por medio para asegurar el fichaje del atacante.

Actualmente, Curicó Unido se encuentra en zona de descenso con 24 puntos y lleva 4 derrotas consecutivas, por lo que el fichaje del jugador buscará ayudar al equipo a no perder la categoría.

La carrera de Eugenio Isnaldo

El último equipo en el que militó el jugador argentino fue Orihuela de la cuarta categoría del fútbol de España, antes de eso tuvo un breve paso por Unión La Calera en donde jugó 19 partidos.

Eugenio Isnaldo está en la mira de Curicó Unido /Getty Images)

En su carrera el jugador de 31 años ha militado por distintos equipos, haciendo su debut profesional en Newell’s old boys, tras esto pasó por clubes como Atlético Tucumán, Defensa y Justicia, en Argentina, también jugó en The Strongest de Bolivia, y en Grecia jugó para Iraklis y Asteras Tripolis.

Con Defensa y Justicia logró levantar la Copa Sudamericana el 2020 y la Recopa Sudamericana el 2021. Mientras que con The Strongest logró el título de la liga el 2023.