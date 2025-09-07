Si hay un torneo que está cada vez más apasionante y entretenido es la Primera B. Y durante la jornada de domingo se han disputado varios partidos electrizantes.

Si bien la fecha aún no termina, de todas maneras hubo acción en el Ester Roa Rebolledo de Concepción con un encuentro que pone aún más candela a la tabla de posiciones.

Deportes Concepción recibía bajo la lluvia a Cobreloa, en una lucha donde no solo los tres puntos estaban en juego, también la posibilidad de discutir un lugar en la Liguilla de Ascenso.

Deportes Concepción ruge fuerte en la Primera B humillando a Cobreloa

Ante 7.629 espectadores en Collao, Deportes Concepción se quedó con el encuentro que cierra la jornada dominical de la Primera B por 4-0 ante Cobreloa.

En el 42′ de la primera parte, la ley de dos cabezazos en el área termina siendo gol la cumple a cabalidad Joaquín Larrivey. Tras un tiro de esquina, Espínola mete el primer tiro de cabeza que conecta el exUniversidad de Chile para la apertura de la cuenta.

Y en una contra liderada por el Bati, en el 82′, un balón que no logra despejar la zaga loína la termina por conectar Ángel Gillard, quien mete otro cabezazo en la primera pelota que toca tras ingresar en el segundo tiempo para la alegría de los Lilas.

Pero a los 86′ vendría un nuevo lujo de Ángel. Le gana las espaldas a la defensa, encuentra adelantado al meta de Cobreloa y con un globito decreta el 3-0 en el Ester Roa.

Sin embargo, la fiesta se cierra nuevamente con Joaquín Larrivey, quien a los 90′ se manda una jugada fenomenal en el área, se saca a un defensor y con pierna izquierda pone el 4-0 definitivo.

Deportes Concepción humilló a Cobreloa y queda a tiro de cañón en la Primera B. Foto: Deportes Concepción.

Tabla de posiciones tras Deportes Concepción 4-0 Cobreloa

Luego de la victoria de Deportes Concepción por 4-0 ante Cobreloa, así queda la tabla de posiciones de la Primera B a la espera del último partido programado por la fecha 24.

La fecha del Ascenso se cierra este lunes 8 de septiembre, cuando Deportes Recoleta reciba a San Marcos de Arica en el Popular Leonel Sánchez de Recoleta, a las 15:00 hrs.