Magallanes sigue en alza en la Primera B y ahora logró un triunfo clave por 3-0 ante un rival directo. La victoria frente a Santa Cruz los aleja de la parte baja de la tabla y mantiene firme el sueño de la permanencia.

La jornada comenzó a favor de la Academia y a los 28’ minutos ya se ponía en ventaja. Tomás Aránguiz sacó un perfecto centro y Facundo Peraza apareció con sutil toque para poner el 1-0.

Luego ya en el complemento vino el golpe final. En el minuto 60, Peraza con olfato goleador intacto aprovechó un rebote en el área rival y se anotó con su doblete. Lo que desató el enojo de los dueños de casa, que tras el 2-0 dejaron de tocar el bombo. Lo que fue alertado en la transmisión de TNT Sports. “Es tanta la molestia que ya no se escucha”, indicaron.

La guinda de la torta llegó en los minutos finales tras la expulsión de Hardy Cavero en los locales y Patricio Figueroa en Magallanes. Es que aprovechando los espacios, Carlos Muñoz recibió solo en el área y con un perfecto globito cerró la goleada por 3-0.

“Son importantes los goles, pero además vencimos a un rival directo. Trabajamos el partido y lo manejamos con personalidad. Vamos de a poco mejorando, hay buenos jugadores y aspiramos a seguir sumando en la tabla. Hay un plantel muy bueno”, agregó Peraza, que fue elegido como la figura del partido por TNT Sports.

Fecha 24: ¿Cómo queda la tabla de la Primera B?

Con este resultado Magallanes sube a la posición 12ª con 26 unidades. Además, tras la derrota de Santiago Morning, le saca ocho puntos de distancia. Los microbuseros son colistas y peligran con el descenso a la Tercera División.

Cabe consignar que la fecha 25ª, programada entre el 12 y 15 de septiembre, será clave para Magallanes ya que recibe a Deportes Temuco. Mientras que Santa Cruz, que se queda en 25 unidades, visita a Santiago Wanderers que pelea por el liderato de la tabla.