En las lejanías asiáticas, se está jugando un torneo especial. Se trata del Mundial de Fútbol de influencers, competencia en la que participó la Selección Chilena. Este sábado, derrotaron a Argentina en semifinales y fueron por la copa ante Francia.

Se juega en Malasia y cada equipo tiene dos ex futbolistas en sus planteles. En el caso de La Roja de streamers, los cupos son ocupados por Mark González y Roberto Gutiérrez. De hecho, el Pájaro convirtió el último tanto del triunfo por penales ante los trasandinos.

El otrora goleador de equipos como la Universidad Católica y Palestino tiene una suerte de revancha con el fútbol. Pese a su capacidad de anotador, el Pájaro no ha tenido siempre el reconocimiento que merece. De hecho, su salida del deporte se hizo en total discreción.

Carrera del Pájaro

Universidad Católica fue el equipo en el que Roberto Gutiérrez hizo sus inferiores, siendo promovido a la adulta en 2003, por Óscar Meneses. Sus constantes lesiones fueron un gran problema en su carrera. Pese a ello, pululó en un total de catorce equipos, entre los que cuentan tres mexicanos y, por supuesto, Colo Colo.

A lo largo de su carrera, anotó un total de 140 goles en 315 partidos, siendo uno de los anotadores más prolíficos del fútbol nacional. Entre sus conquistas más recordadas está el tanto en el minuto 96′ a Colo Colo, cuando el Pájaro entraba desde la banca en Universidad Católica.

Identificado con la UC, pero con paso en Colo Colo

Surgido en la cantera de Universidad Católica, el Pájaro Gutiérrez se identificaba mucho con el club. En más de una entrevista, el delantero aseguró que nunca celebraría un gol contra la UC. A eso llegaba su amor y respeto por el cuadro de la precordillera.

No obstante, en 2011, decide fichar por Colo Colo. “Me llevó el Tolo Gallegos y la directiva del club. A los tres meses, ya no estaba ninguno de ellos y ahí comenzaron los problemas”, aseguró en conversación con Manuel De Tezanos en Dosis de Fútbol del CDF.

Jugó 42 partidos e hizo once goles en el Cacique, pero ni él se acuerda mucho de ello. “No me tocó jugar mucho, así que di vuelta la página y quise olvidar pronto”, aseguró al respecto el Pájaro, quien sufrió en Macul.

Recordando su polémica salida en 2013, Roberto Gutiérrez se lamenta. “Nunca me cuestiono mis decisiones, ni me arrepiento de haber jugado en Colo Colo, pero lo pasé mal. No me trataron como jugador. Hubo cosas que me dolieron”, enfatizó en una entrevista con El Mercurio.

Retiro sin ruido

Estando en Cobreloa, el 2022, Roberto Gutiérrez ya tenía en mente la idea del retiro. Pese a eso, jugó unos meses en Deportes Recoleta, donde alcanzó a entrar al campo de juego en sólo cuatro duelos. Sin bulla, ni portadas, decidió colgaar los botines.

Eso sí, en su decisión pesó mucho lo que pasaba con su hija. Resulta que, una vez llegado a Calama, Roberto Gutiérrez fue llamado por el colegio de su pequeña Maite, por ciertas actitudes que estaba teniendo. Allí se desató un problema que el Pájaro solucionó con el retiro.

Fue en terapia que la retoña de Gutiérrez señaló cómo le estaba afectando la carrera de su padre. “Ella (la psicóloga) le preguntó a Maite cuáles son sus amiguitos y ella le dijo que no puede tener amigos por culpa del papá”, señaló el retirado futbolista, en conversación con Te Quiero Ver de TNT Sports.

Los múltiples cambios de ciudad, considerando que en ese entonces Gutiérrez había pasado de Chillán a Calama, no le permitían a la pequeña tener un núcleo de amigos. Frente a esto, el Pájaro tomó la decisión de que sólo aceptaría ofertas desde Santiago. Y, bueno, luego colgó los botines… al menos del fútbol profesional.

Finalista

Ahora, Roberto Gutiérrez volvió a rozar la gloria. En esta ocasión el ex futbolista estuvo en el duelo definitorio entre la Selección Chilena de influencers y su igual de Francia. Pero, las cosas no salieron bien y el cuadro nacional terminó segundo, tras perder por la mínima ante los galos.

El combinado europeo, liderado por la leyenda Mamadou Sakho, fue más gracias a una anotación en el shootout inicial, previo al arranque de los 40 minutos de juego.