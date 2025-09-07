Chile sumó una nueva alegría en su aventura en el Mundial de Influencers que se está disputando en Malasia. La Roja de creadores de contenido se impuso en penales contra Argentina para acceder a la gran final del torneo, que se disputará este mismo domingo 7 de septiembre.

En la ronda de todos contra todos, Chile acumuló empates con Colombia (1-1), México (1-1) e Inglaterra (3-3), victorias sobre Argentina (1-0) y Malasia (1-0), y una derrota contra España (0-1). Así se clasificó para la semifinal contra la Albiceleste, donde se impuso.

Chile y Argentina empataron 1-1 en el tiempo reglamentario, y definieron todo en penales. Un último tiro concretado por Pájaro Gutiérrez (uno de los exfutbolistas que componen esta selección junto a Mark González) le dio la clasificación a la Roja a la gran final.

En la otra semifinal, Francia venció a España. Fue una aplastante victoria de los galos sobre los españoles, superando la llave con un contundente 4-0.

Final del Mundial de Influencers: dónde ver Chile vs Francia

Este es el mismo equipo que ya se había proclamado campeón de la Copa América de Influencers en julio recién pasado.

Ahora, la Roja de creadores de contenido va por el trofeo mundial. La final contra Francia será a las 13:00 horas en el Estadio Sultan Ibrahim. La gran definición se puede ver a través de la cuenta oficial de Kick de IWC 2025 en Español.

