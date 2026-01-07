Huachipato inició sus trabajos de pretemporada y ya trabaja preparando lo que será el curso 2026, con la misión de mejorar el noveno puesto conseguido en la tabla de la Liga de Primera 2025. Además, los acereros tendrán acción en Copa Libertadores como campeones de Copa Chile.

En conversación con los canales oficiales de Huachipato, el entrenador Jaime García manifestó que por ahora “el objetivo es afinar los detalles“. Además, destacó el compromiso de su plantel en las vacaciones.

“Estoy muy contento por cómo llegaron los jugadores y el cuidado que tuvieron durante este tiempo. Se nota que se mantuvieron dentro del proyecto: llegaron en muy buen peso y con muchas ganas, lo que hace que los días de trabajo sean siempre más alegres“, dijo el DT.

Trabajos alegres, pero… García advierte que luego parte el entrenamiento fuerte

García agregó que “estamos buscando la forma. Son días de entrenamiento duro y de mucha carga donde tenemos que ir midiéndonos, pero se nota que se cuidaron bastante, sobre todo cuando hacemos trabajos en espacios reducidos. Eso me tiene muy satisfecho”.

La pretemporada de Huachipato ya está en marcha. (Foto: Huachipato)

“Queremos llegar al paladar futbolístico de la gente y reencantarlos. Uno tiene que resetearse, buscar nuevas fórmulas, analizar en qué fallamos y qué podemos potenciar”, añadió el DT nacional.

Por último, Jaime García sentenció que “han sido unos buenos primeros cuatro días. Sé que al sexto o séptimo las caras van cambiando porque mis trabajos son fuertes, de mucha carga y fondo físico. Veremos cómo evoluciona todo. Afortunadamente no hemos tenido lesionados hasta el momento”.

Cabe recordar que Huachipato enfrentará a Carabobo de Venezuela el 17 y 24 de febrero, por la segunda ronda previa de la Copa Libertadores, una de las cinco competencias que tendrán los acereros este 2026.