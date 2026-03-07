Jaime García llegó a tres derrotas consecutivas junto a Huachipato, que cayó por 3-1 en condición de local frente a Coquimbo Unido. El actual campeón venía de dos tropiezos en fila, pero lavó sus heridas en el estadio CAP de Talcahuano. Por eso mismo, la atmósfera está muy negativa.

“Todo se junta. Veníamos de partidos muy buenos, independiente de esos dos goles de Carabobo. Después caemos, en un partido difícil contra Limache. Cometimos un par de errores. Volvió el fantasma que habíamos dejado atrás y esas son cosas del técnico”, dijo García tras esta caída.

Fiel a su estilo de mucha sinceridad, el entrenador nacido en Cartagena protegió a sus pupilos. “Es súper fácil apuntar y echarle la culpa al grupo, pero yo soy el primero. Vengo viendo esos mismos errores y los hemos trabajado. Siempre hay algo profundo cuando tú pierdes. No hay explicación, jugamos mal. Nos hicieron un gol que no lo entiendo”, lanzó García.

Jaime García le da indicaciones al uruguayo Santiago Silva. (Eduardo Fortes/Photosport).

“Cuando pierdes, pierdo yo. Hay que seguir trabajando, es una frase cliché que sé que molesta, pero es verdad. Tengo que estar más clarito y tranquilo, si me vuelvo loco yo, se vuelve loco todo”, manifestó García. Ahora debe preparar una visita al estadio Monumental frente a Colo Colo.

Jaime García pone en duda su puesto en Huachipato

Jaime García tiene más que claro que los resultados marcan todo en el fútbol profesional y así como fue clave en el Huachipato campeón de la Copa Chile, perfectamente puede salir por una mala racha. “Los jugadores son los primeros que reconocen el momento”, dijo el DT.

“Yo no quiero salir y dar excusas. El primer involucrado soy yo, hay un bajón futbolístico. Nos hacen goles, los tres goles, son evitables, errores en la marca. Algo está pasando. Sabemos cuándo la cagamos, yo soy el que toma decisiones. No venían haciéndonos ese tipo de goles y cuando aparece de nuevo, empiezas a ver qué hay que trabajar”, se desahogó García.

Jaime García sabe que puede encontrar la fórmula del despegue. (Eduardo Fortes/Photosport).

Tuvo más. “Si es la parte emocional o un todo. La única pócima es trabajar, lo que pase conmigo después es un tema más institucional. Primero están los jugadores y debo pensar en qué estoy fallando. Es fácil echarle la culpa a los demás”, sentenció el estratego.

¿Cuándo juega Huachipato vs Colo Colo por la 7° fecha de la Liga de Primera 2026?

Colo Colo recibirá a Huachipato en el estadio Monumental el lunes 16 de marzo a contar de las 20:30 horas.

Revisa el compacto del triunfo del campeón ante Huachipato

Así va Huachipato en la tabla de la Liga de Primera 2026

Huachipato llegó a dos derrotas en fila en la Liga de Primera 2026 y así va en la tabla al cabo de seis fechas.

