De pensar en el retiro a recibir el respaldo de Arturo Vidal: El camino de Ignacio Herrera en la Kings League

El delantero nacional se ha transformado en la máxima figura de la Roja y ahora hasta sueña con el título en el torneo que se disputa en Brasil.

Por Felipe Pavez Farías

Nacho Herrera sueña a lo grande en la Kings League
La selección chilena marcó el batacazo en el Mundial de la Kings League. El elenco nacional goleó por 6-1 a Marruecos y quedó como puntero absoluto en el grupo A. Lo que ubica a la Roja como uno de los equipos candidatos al título. 

Con magistral presentación de Ignacio Herrera, que marcó cuatro goles ante los africanos, el cuadro nacional ya da que hablar en el campeonato que se disputa en Brasil. Pero más allá del triunfo, se da vuelta la página y ya se piensa en el siguiente desafío ante Colombia.

“Ellos juegan bien, ya los vimos en sus dos partidos anteriores. Pero el formato está buenísimo. Hay un ambiente super futbolero”, confesó Herrera en conversación con Redgol.

El apoyo de Arturo Vidal 

Pero la participación de Ignacio Herrera no es casualidad. El delantero fue campeón con la U de Concepción en la Primera B y consiguió el ascenso a la Liga de Primera. Tras ello, pensó hasta en el retiro, pero el llamado y el apoyo de Arturo Vidal fue determinante para aceptar este nuevo desafío.

“Yo lo conozco desde la sub 20. Que él este disfrutando y tan conectado con nosotros es súper importante. Que nos este apoyando es una locura. Es una experiencia diferente. No te miento, todos estamos muy ilusionados”, agregó el goleador que fue premiado como MVP. 

A tal punto que ahora el retiro es tema del pasado y por el momento solo se enfoca en hacer historia con Chile. “Quiero terminar este proceso y después ver. Más que un remember, es como volver a jugar en la calle y con amigos de la vida como Mathias (Vidangossy)”, sentenció. 

Así está el grupo de Chile en la Kings League

¿Cuándo juega Chile en la Kings League? 

La selección chilena disputa su último partido por la fase de grupos de la Kings League este domingo 11 de enero. El elenco nacional debe medirse ante Colombia a partir de las 17:00 horas. De ganar o empatar, la Roja será puntero del grupo A y avanzará a la siguiente ronda. El duelo será transmitido por el canal oficial de la Kings League, el canal de Youtube de Canal 13 y por Arturo Vidal en Kick. 

