Universidad de Concepción cerró un 2025 de ensueño, donde logró sellar su esperado regreso a la máxima categoría del fútbol chileno. Tras esto, el Campanil comienza a definir el plantel con el que enfrentará la temporada, donde vivió una inesperada baja.

Ignacio Herrera es una de las figuras del cuadro de Conce, donde tras lograr el ascenso reveló que el retiro estaba cerca. “Voy a pensar en las vacaciones, no me quiero apurar, pero probablemente este fue mi último partido”, señaló a ADN Deportes.

Ahora, a pocas semanas de la hazaña, el jugador, que está compitiendo en el Mundial de la Kings League, se refirió a la posibilidad de alejarse del profesionalismo.

¿Ignacio Herrera seguirá jugando este 2025?

En conversación con AS, el goleador del Campanil señaló que regresa de forma definitivamente a Santiago, pero que el retiro aún no está sellado. “Lo del fútbol no lo he definido 100%, pero es difícil. Siempre pensé que cuando tomara la decisión de retirarme, me gustaría vivir unos años en el extranjero”.

Ignacio Herrera revela que sigue analizando el retiro. 01/11/2025 Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

“Quizás uno o dos años en España. Hoy es difícil por la situación de mi hija, uno con cierta edad se llena de responsabilidades, pero sí, me gustaría prepararme y capacitarme para el área que elija”, explicó al medio.

Añadiendo que el retiro es algo que aún medita. “Mi gran problemática es el tema de mi hija, así que la decisión de no seguir en provincia está tomada. Voy a dejar un espacio ahí, si queda una opción en Santiago, evaluarlo”.

Pero puntualiza, “Siempre y cuando me haga sentido porque el broche es bonito, terminar mi carrera siendo campeón. Tengo 38 años y si bien me siento en buenas condiciones, le he dado todo al fútbol y quiero disfrutar de otras cosas. Quiero enfocarme ahora en la Kings League y tomar decisiones después de eso”.