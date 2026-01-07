El delantero Bairon Monroy milita en San Marcos de Arica, club que lucha por el ascenso a la máxima categoría del fútbol chileno, equipo al cual regresó en 2024 tras un complejo momento familiar, al cual se refirió recientemente.

El atacante pasó por una devastadora situación familiar con la muerte de su hermano Sergio en 2023, a lo que se sumó la encarcelación de su otro hermano. Por este motivo, Monroy y su esposa han sido el soporte de la familia durante estos años.

En conversación con AS Chile, el jugador habló sobre su decisión de dejar Cobreloa para regresar a Arica. “En Calama me sentí débil, no era yo… Pensé en retirarme, pero en lo laboral no tengo un plan B. Fui padre joven, mi hermano falleció y mi otro hermano cayó preso. Tenía que seguir remándola”.

El presente de Bairon Monroy

El jugador también pasó por un complejo momento el pasado 2025, cuando dio positivo en un control antidoping, donde recibió un castigo de 10 días. “Fue por marihuana. Cometí el error de compartir un ‘pito’ con unos amigos. Quería despejarme un poco, no tomé buenas decisiones en ese momento, no estaba bien de mi cabeza”, señaló a As.

“A veces uno es joven y comparte con los amigos. Yo salí en Arica, de una población donde la mayoría de mis amistades no juegan al fútbol, hacen sus cosas y tienen otra realidad. Siempre voy para allá. Quería escapar un rato y consumí. Fue en un momento de ‘carrete’”.

El jugador aún podría ser infraccionado debido a eso. “Estuve en juicio desde la tercera fecha que inició del Torneo de Ascenso 2025. Me habían castigado por dos años, pero al final fueron 10 días. Ahí me llegó un mensaje de la misma comisión de que me sacaban la sanción y podía volver a entrenar. Estoy a la espera de lo que pueda pasar”.

El jugador se sinceró sobre complejo momento personal. 11/03/2024 Andres Pina/Photosport

En la misma línea, el jugador habla de los duros momentos que ha enfrentado en su vida. “He pasado por hartas cosas, porque desde joven me ha tocado ser el sostén de mi familia. Fui papá joven, mi hermano falleció, mi otro hermano cayó preso”.

“Yo tuve que hacerme cargo de mis dos sobrinos, uno de seis y otro de ocho años, sumado a mi hijo de nueve y mi hija que es más pequeña. Mi esposa y mi familia me daban la fuerza para seguir luchando. Toqué fondo, cometí errores porque yo nunca había consumido nada”.

Añadiendo que “en ese momento fue mi escapatoria para salir de los problemas que tenía. El 2025 lo pasé muy mal, cometí muchos fallos y no quiero repetirlos”.

El futuro de Monroy con San Marcos

El jugador señaló al medio que tiene contrato hasta fines de este 2026. “Pertenezco al club y si me toca salir, siempre daré mi ciento por ciento”.

“Mi prioridad es quedarme, soy de la ciudad y San Marcos de Arica me ha dado todo a mí como jugador y persona. Me gustaría continuar aportando al equipo y como tengo contrato, estoy pensando en seguir”, explicó al medio.

