Los equipos de la Primera B siguen armándose para lo que será una intensa lucha por el ascenso. Cobreloa es uno de los que quiere dar la pelea tras perder la oportunidad en 2025 ante Deportes Concepción.

En el mercado de fichajes, los loínos suman las llegadas de Bastián San Juan, Diego Tapia, Tomás Aránguiz, Matías Sandoval, Jorge Paul Gatica, Cristian Insaurralde y Diego García.

Y ahora se sumó otro nombre más. Se trata de Felipe Fritz, jugador que estuvo en Deportes Limache durante la temporada 2025 y que ya había vestido la camiseta del Zorro durante la campaña de 2018.

El futbolista que además tiene un triste paso por Colo Colo en su registro (jugó apenas un partido) fue recibido en el norte. “Felipe Fritz es nuevo refuerzo de Cobreloa para la temporada 2026. Fritz ya vistió la camiseta del Zorro en el 2018, y destaca por su gran pegada de media distancia, buen disparo de penales, y ser un futbolista que puede jugar por toda la banda izquierda”, dijeron.

El mercado de fichajes de Cobreloa

Por otra parte, la dirigencia del Zorro además concretó las renovaciones del cuerpo técnico de César Bravo y de los jugadores David Tapia, Cristián Muga, Álvaro Delgado y Sebastián Zúñiga.

