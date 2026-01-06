La U de Chile por fin logra su sueño de traer de regreso a Eduardo Vargas. Después de meses de negociaciones, Turboman por fin fue presentado oficialmente como refuerzo del Romántico Viajero tras un paso por Audax Italiano que le terminó costando caro al club.

A mitad del 2025, el delantero tenía todo para arribar al Bulla, pero problemas de última hora frenaron todo. Los Itálicos lo fueron a buscar y en seis meses los ayudó a clasificar a una competencia internacional, aunque dejando al elenco estudiantil lejos de sus objetivos.

En la fecha 20 de la Liga de Primera, Audax Italiano visitó y derrotó al Romántico Viajero por 1 a 3 con gol de Turboman. Un resultado que los terminó alejando del título y les quitó puntos que lo liquidaron en su pelea por clasificar a Copa Libertadores, algo por lo que ahora hace un mea culpa.

Eduardo Vargas reconoce su pena por amargarle el título a la U en 2025

Eduardo Vargas vuelve a la U después de darle un golpe letal en la temporada 2025. El triunfo de Audax Italiano que dejó al Bulla sin título ni Copa Libertadores y en el que marcó un gol fue la estocada final después de su frustrado retorno a mitad de temporada.

Eduardo Vargas fue clave en una derrota que, a la larga, le costó el torneo y la clasificación a Copa Libertadores a la U. Foto: Photosport.

En su presentación oficial, el artillero fue consultado por lo que pasó con las negociaciones en el mercado de fichajes de invierno y descartó seguir dolido al respecto. “No hay ningún problema, no se dio, lo hablamos internamente y está todo arreglado. Estamos todos felices de haber vuelto“.

Publicidad

Publicidad

De hecho, Eduardo Vargas remarcó que su paso por La Florida le hizo bien después de las dudas que dejó en Nacional. “Audax me sirvió porque es difícil volver a tu país. Me adapté bien, al principio me costó, después se me dieron más fácil las cosas con la confianza del entrenador“.

ver también ¿Golpe a la U en el mercado? Destapan la verdad de la arremetida de Colo Colo por Juan Martín Lucero

Fue luego de ello que a Turboman le consultaron por aquella tarde en la que volvió a ver a la U, aunque con otra camiseta. “Feliz por mí y no tanto por el equipo, es fútbol, debí jugar contra quien sea y me tocó contra la U“.

Finalmente, enfatizó en que pese al golpe que significó para el Bulla esa derrota, no se hace problema ni por las críticas. “Anoté un gol que me sirvió bastante en lo personal, algo me gritó la gente pero no me acuerdo”, sentenció.

Publicidad

Publicidad

Eduardo Vargas reconoce que le dolió el haber dejado a la U sin título ni Copa Libertadores. Ahora Turboman está de vuelta para darle alegrías al Romántico Viajero y así dejar atrás las polémicas de la fallida negociación a mitad de año.

¿Cuáles fueron los números de Eduardo Vargas en 2025?

Eduardo Vargas ya es refuerzo de la U luego de haber disputado 31 partidos oficiales en la temporada 2025 con Nacional y Audax Italiano. En ellos aportó con 7 goles y 2 asistencias en los 1.705 minutos que estuvo dentro del campo de juego.