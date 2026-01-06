El mercado de fichajes del fútbol chileno tiene a Juan Martín Lucero siendo protagonista principal. El Gato tiene todo listo para firmar con la U de Chile, pero en las últimas horas rumores dejaron la escoba.

Pese a la forma en la que se fue, en Colo Colo no verían con malos ojos su retorno. De hecho, su arribo al país en las próximas horas podría dar paso a una negociación de último minuto para quitarle al jugador al Bulla.

La situación generó un enorme revuelo, por lo que debieron salir a aclarar si es que es real o no. Esto, en medio de la salida de Salomón Rodríguez del Cacique y el regreso de Eduardo Vargas al Romántico Viajero.

Colo Colo no piensa, por ahora, en pelear con la U por Juan Martín Lucero

Pese a los rumores que fueron apareciendo en las últimas horas, Colo Colo no está ni ahí con traer de vuelta a Juan Martín Lucero. El Cacique no tiene en sus planes al Gato, lo que le dejaría la pista libre a la U para que lo fiche.

Colo Colo no tiene en planes a Juan Martín Lucero y la U respira tranquila. Foto: Photosport.

Según reveló el periodista Edson Figueroa en su canal de YouTube, el atacante de Fortaleza de Brasil no es alguien que dejara buenos recuerdos en Blanco y Negro. “Si bien estaba en las carpetas, es un nombre que no es bien visto por la dirigencia“.

Aunque ante las dudas que generan los rumores, el reportero albo fue categórico respecto a un posible regreso a Colo Colo para amargarle los planes a la U. “¿Podría meterse a última hora y hacer ruido? Veremos. Por ahora, no lo tengo“.

Con esto, solo un milagro provocaría que el Cacique se meta en la pelea por Juan Martín Lucero. La salida de Salomón Rodríguez deja un espacio vacante en el ataque del Eterno Campeón, pero los apuntados por Fernando Ortiz para tomar ese lugar son otros.

El DT pidió la llegada de Robert Morales desde el Toluca de México. Por su parte, la dirigencia negocia con Udinese por Damián Pizarro para así cubrir el puesto mientras trata de darle en el gusto al Tano.

Juan Martín Lucero se prepara para llegar a la U mientras Colo Colo piensa en un 9 con otras características. El Cacique descarta al Gato y sólo mira a los hombres que tiene hoy en carpeta para reforzarse.

¿Cuáles fueron los números de Juan Martín Lucero en 2025?

Juan Martín Lucero prepara su arribo a la U luego de haber disputado un total de 51 partidos oficiales con Fortaleza en la temporada 2025. En ellos aportó con 11 goles y 1 asistencia en los 2.797 minutos que estuvo dentro de la cancha.