Colo Colo comenzó su pretemporada 2026 y lo hizo con importantes novedades en su plantel. El Cacique apareció en Pirque entrenando con varios ausentes que tendrán que definir su futuro.

Ya en la previa se anticipaba que había un de ellos que se quedaba sin un lugar luego que Matías Fernández Cordero se viera utilizando su dorsal. Sin embargo, no era el único que se quedaría abajo del barco de Fernando Ortiz para la campaña que arranca.

En las últimas horas revelaron que son cuatro los jugadores que finalmente no fueron considerados por el técnico y quedan en el aire en el Cacique. Eso sí, con tres de ellos ya hay claridad, mientras que el último está atento a que se le dé un espacio.

Se les busca club: Colo Colo se deshace de sus cortados en 2026

Colo Colo tiene, por ahora, a cuatro cortados para lo que será su 2026. Además de las salidas de jugadores como Alan Saldivia, Vicente Pizarro y Salomón Rodríguez, Fernando Ortiz dejó al margen a cuatro nombres más.

Bruno Gutiérrez tampoco seguirá en Colo Colo en 2026. Foto: Photosport.

El primero de ellos es Bruno Gutiérrez, quien perdió hasta su camiseta en el plantel. El defensor, que tiene un año más de contrato, no fue considerado por su pobre rendimiento en las últimas campañas y, según reveló el periodista Cristián Alvarado en el programa De Puntete, le buscan club.

Un caso similar al que vive Daniel Gutiérrez, otro que se quedó en el Estadio Monumental y que no fue parte de la pretemporada. El zaguero tampoco logró convencer y será parte de los jugadores de Colo Colo que irán a préstamo en su último año vinculado al club.

A ellos se suma Bryan Soto, quien debía volver de su aventura con Deportes Iquique. El periodista Edson Figueroa señaló en su canal de YouTube que la idea es que se quede en los Dragones Celestes para cumplir lo que le queda de contrato con el Cacique.

Finalmente está Lucas Soto, uno de los que más sumó minutos con Everton en el 2025. Si bien se esperaba que peleara el puesto de lateral derecho que usó en los Ruleteros, el arribo de Matías Fernández Cordero y el regreso de Jeyson Rojas lo dejan en el aire.

Así, Colo Colo trata de aclarar el panorama de cuatro jugadores que terminan su contrato en 2026 y que no serán considerados por Fernando Ortiz. El Cacique espera definir lo antes posible su situación para así liberarse de gastos que ya no se puede dar el lujo de tener.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Ya con jugadores apartados, Colo Colo entrena para lo que será su primer partido del 2026. El jueves 15 de enero desde las 21:00 horas el Cacique enfrenta a Olimpia en un amistoso por la Serie Río de La Plata.