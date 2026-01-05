Después de meses de rumores y de portazos, Alan Saldivia por fin respira tranquilo y cumplirá su sueño. El defensor se va de Colo Colo y partirá rumbo al fútbol brasileño en la temporada 2026.

Vasco da Gama llevaba varios meses tentando al zaguero para que dejara el Cacique después de un 2025 para el olvido. Sin embargo, el Gigante de Colina no recibió las respuestas que esperaban de parte de la dirigencia de Blanco y Negro, lo que dejó todo en suspenso.

En las últimas horas las cosas dieron un giro radical luego de conocerse que el jugador había entrado en rebeldía y amenazaba con no ser parte de la pretemporada. Ante esto, en el Estadio Monumental se movieron rápido y concretaron su salida al exterior.

Colo Colo y Vasco da Gama por fin llegan a acuerdo por Alan Saldivia

Alan Saldivia comienza a armar las maletas para subirse al avión rumbo a Brasil y dejar en el pasado a Colo Colo. El defensor ya tiene todo listo y, tras varios meses de negociaciones, será jugador de Vasco da Gama.

Alan Saldivia le dice adiós a Colo Colo para irse a Vasco da Gama. Foto: Photosport.

En su canal de YouTube el periodista Edson Figuera reveló que luego de conocerse que el jugador se declaró en rebeldía, el cuadro brasileño volvió a la carga. “Hubo una tercera oferta por Alan Saldivia, ahora tarde“, dijo la noche de este domingo.

Publicidad

Publicidad

“Lo que me dicen es que esta habría sido aceptada y que estaría cercano a partir. No sé si por el porcentaje total, imagino que es el préstamo que buscaba Vasco, con un monto de 1.8 por el 70%. Lo vamos a confirmar, pero una fuente ya me lo indica“, añadió.

ver también “Pedido exclusivamente por…”: el hombre clave en la salida de Vicente Pizarro de Colo Colo

En esa misma línea y para que no quedaran dudas, el reportero albo remarcó que ya está todo listo. “El entorno del jugador dice que hubo una tercera oferta, la que cumpliría las pretensiones de Colo Colo y que también deja el Monumental (junto a Vicente Pizarro)“.

La pretemporada del Eterno Campeón arranca oficialmente este lunes en Pirque, lugar en el que ya está concentrado. Quedará esperar para ver si es que abandona la citación en esta misma jornada o si esperará hasta la reunión de directorio del miércoles para decir adiós.

Publicidad

Publicidad

Alan Saldivia cumplirá su deseo de ir a Vasco da Gama y obliga a Colo Colo a pensar en un nuevo refuerzo en la defensa. El Cacique tiene nombres en carpeta y avanza con Óscar Salomón para reemplazar a un zaguero que por fin puede subir a un avión que lo estaba esperando desde mediados del 2025.

¿Cuáles fueron los números de Alan Saldivia en Colo Colo?

Alan Saldivia se va de Colo Colo rumbo a Vasco da Gama luego de haber disputado 95 partidos oficiales en total. En ellos no tuvo goles, aportó con 3 asistencias y alcanzó los 7.977 minutos dentro del campo de juego.