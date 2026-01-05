Días claves para Colo Colo en el mercado de fichajes. Vicente Pizarro tendría todo listo para partir a Rosario Central y Alan Saldivia sigue negociando con Vasco da Gama para una posible salida.

El zaguero uruguayo es buscado hace varios mercados, pero sus opciones no se han podido concretar todavía. La última información es que los brasileños enviaron una oferta de 1.1 millones de dólares por el 50% del pase y habría sido rechazada por el Cacique.

Además, en las últimas horas, se reportó que, en medio de las negociaciones entre Colo Colo y Vasco, Alan Saldivia consideraba no presentarse a los entrenamientos que comienzan este lunes 5 de enero en el Complejo del Sifup.

Sin embargo, el jugador dejó claro que esto no es así. Durante la noche de este domingo, Saldivia publicó una fotografía en el complejo deportivo, dejando claro que concentró con sus compañeros y sí aparecerá en las prácticas.

La historia de Alan Saldivia | Instagram

Alan Saldivia con un pie fuera de Colo Colo

Mientras aclara que no está en rebeldía en Colo Colo, se confirmó que llegó una nueva oferta por Alan Saldivia. “La información que me llega desde el entorno del futbolista es que hubo una tercera oferta por el jugador, sería aceptada y dejaría el equipo“, dijo Edson Figueroa.

Con esto, el zaguero se sumaría a la lista de salidas del Cacique. Hasta ahora, han salido Mauricio Isla, Óscar Opazo, Emiliano Amor, Matías Moya, Sebastián Vegas, Manley Clerveaux y Brayan Cortés.