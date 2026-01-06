Una mañana noticiosa vivió Universidad Católica este martes 6 de enero, debido a la viralización de una pelea protagonizada por su defensor Daniel González durante sus vacaciones en Viña del Mar.

Horas después de que el hecho se difundiera en redes sociales, el ex Santiago Wanderers decidió romper el silencio y aclarar la situación a través de su cuenta de Instagram. En su mensaje, abordó el episodio ocurrido -según su relato- el 1 de enero en Viña del Mar, reconociendo su participación en el altercado y entregando su versión de los hechos.

El zaguero cruzado explicó que se trató de una reacción en un contexto personal, descartando que fuera una situación planificada o vinculada a algún comportamiento habitual fuera de la cancha.

Tweet placeholder

A través de la mencionada red social, el defensor detalló: “El día 01 de enero salí a pasear en bicicleta junto a mi señora y cuñado. Íbamos caminando con las bicicletas al lado, ya que estábamos pasando por un corto tramo en el que no había ciclovía. En eso, al pedirle permiso para pasar, un hombre nos empieza a agredir verbalmente y, al no recibir respuesta de nuestra parte, le da patadas a las bicicletas cuando íbamos pasando por su lado”.

En esa misma línea, González agregó que el momento captado en el vídeo fue una reacción al sentir que la integridad suya y de su familia estaba en riesgo. “Asumo que mi reacción no fue la adecuada, pero fue casi de manera natural al ver que estábamos siendo atacados innecesariamente. La situación concluyó ahí”, señaló en el comunicado.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, el defensor expresó su arrepentimiento por lo ocurrido. De momento, se desconoce si Universidad Católica adoptará alguna medida deportiva o disciplinaria tras el incidente.

La declaración de Dani González en su cuenta de Instagram