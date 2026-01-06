Un batacazo al mercado de pases dieron en el puerto de Coquimbo. El campeón del fútbol chileno buscaba un goleador y ya amarró a uno que es recordado por su gran nivel en la precordillera.

Se trata de Lucas Pratto, quien fue campeón con U Católica el 2010 y lideró la gran campaña en Copa Libertadores 2011 con los cruzados. Tras largos años en Argentina, Brasil, Paraguay y Europa, el jugador vuelve a Chile.

Si bien aún no lo oficializan en los piratas, es un hecho que el trasandino de 37 años llegará al campeón chileno a jugar nuevamente la Copa Libertadores. Eso, tras sonar a mitad del 2025 en O’Higgins de Rancagua.

Así será el contrato de Pratto en Coquimbo

El delantero Lucas Pratto vuelve al fútbol chileno para jugar en Coquimbo, según reveló el periodista César Merlo. El artillero que brilló en la U Católica viene de jugar en Sarmiento, de Argentina.

Prato en su aventura por Sarmiento.

“En las próximas horas, firmará contrato por un año. Su equipo disputará Copa Libertadores y si el Oso marca 2 goles será el máximo anotador histórico de la competencia”, avisó César Merlo.

Publicidad

Publicidad

Pratto viene de una irregular campaña con Sarmiento de Junín, donde no logró hacerse presente en el arco, haciendo dupla con Iván Morales. Ahí jugó 10 partidos, tras los 15 del primer semestre en Olimpia de Paraguay.

Coquimbo Unido sigue sumando experiencia en su plantel, tras los fichajes de Guido Vadalá y Luis Riveros. Además, el pirata logró abrochar la continuidad de Diego Sánchez y Sebastián Galani, pilares del título 2025.