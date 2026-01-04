Coquimbo Unido cerró una temporada brillante donde se coronaron campeones, por primera vez en su historia, de la Liga de Primera, clasificando así a la próxima edición de Copa Libertadores. Pero tras un exitoso 2025, los Piratas experimentan fuertes cambios para este año.

El club experimentará importantes bajas esta temporada, ya que Cristian Zavala regresa a Colo Colo tras el fin de su cesión; Matías Palavecino es el nuevo refuerzo de Universidad Católica; Cecilio Waterman fichó por Universidad de Concepción; y el DT del equipo campeón se fue a la liga mexicana, donde asumió en Querétaro FC.

La nueva baja que sufrirá Coquimbo Unido

Según revela el periodista deportivo Renzo Luvecce, Nahuel Donadell no sigue en el club esta temporada y ya hay dos clubes que buscan su fichaje. “Tiene propuestas formales de Cobresal y Ñublense, incluso la de los mineros sería un poco más tentadora”.

“El jugador está libre, no renovó con Coquimbo Unido y debería cerrarse en los próximos días”, explicó en su publicación.

La carrera de Nahuel Donadell

El jugador de 34 años comenzó su carrera en Unión Española el 2010, para luego pasar por equipos como Deportes Puerto Montt, Deportes Valdivia, San Antonio Unido, Deportes Valdivia, General Velásquez, San Marcos de Arica, con quienes se coronó campeón de la Segunda División en 2022.

El 2024 fichó por Cobreloa, llegando el 2025 a Coquimbo Unido, con quien levantó el campeonato de la Primera División nacional.