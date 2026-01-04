Claudio Aquino llegó como uno de los refuerzos más importantes de Colo Colo en los últimos años, pero simplemente no estuvo a la altura. El 10 del Cacique no rindió lo que se esperaba e incluso se especuló con su salida, lo que lo ha llevado a tomar una drástica decisión.

En las últimas horas, con el inicio de la pretemporada 2026 del Eterno Campeón, se conoció que el mediocampista no vestirá más ese dorsal, el que tomó por imposición más que por gusto. “Hubo un problema. Es un número que no lo uso mucho. Tengo un número en particular, pero lo tiene un compañero. Aníbal quería que usara el 10 y no tuve problema“, dijo en su presentación el año pasado.

Y ese dorsal que quería usar era el 22, el que hasta el 2025 estaba en manos de Mauricio Isla. ¿Pero por qué el argentino insiste en llevar ese dígito? Por ahora, es un factor anímico con el que apelará a reencontrarse con la versión que lo convirtió en el mejor jugador de Argentina en el 2024.

Claudio Aquino deja la 10 para volver a su mejor versión en Colo Colo

Por ahora, para la temporada 2026 Colo Colo se queda sin su 10. Claudio Aquino ha decidido renunciar a la camiseta que utilizó en su primer año en el Cacique y vuelve a una que ya le dio suerte hace no mucho tiempo atrás.

Claudio Aquino deja la 10 de Colo Colo y vuelve a ser el 22, con el que brilló en Vélez. Foto: Getty Images.

Según se conoció en las últimas horas, el argentino cambiará de dorsal para la campaña que arranca y vestirá la 22. Mauricio Isla era quien tenía dicha camiseta y fue tema si se la cedía en su arribo al club, pero con la salida del lateral tiene pista libre para utilizarla.

La explicación a esta movida es simple y tiene que ver con el impacto anímico que tendrá en el propio Claudio Aquino. Si bien utiliza el puesto de forma natural, no le acomoda vestir la 10 y estaba esperando para cambiar a otra que ya le dio suerte.

Cuando fue campeón con Vélez Sarsfield y elegido el mejor jugador de Argentina en 2024, el trasandino utilizó la 22. Un gesto pequeño, pero que podría tener un impacto importante ahora que se saca la presión de un dorsal que le ha pesado a muchos y que sólo leyendas han sabido vestir.

Quedará esperar para ver si es que esto tiene efectos en su juego en la cancha. En el 2025 el volante no rindió para nada como se esperaba, pero el problema no estuvo totalmente en él, ya que en ataque tampoco estuvieron finos.

Claudio Aquino renuncia a la 10 para vestir la camiseta 22 de Colo Colo en el 2026. El volante se olvida de un primer año que no fue bueno y apuesta por reencontrar su mejor versión con el dorsal que lo hizo brillar al otro lado de la cordillera.

¿Cuáles son los números de Claudio Aquino en Colo Colo?

Claudio Aquino finalizó su primera temporada con Colo Colo disputando un total de 41 partidos oficiales en el 2025. En ellos aportó con 6 goles y 5 asistencias en los 2.957 minutos que estuvo dentro de la cancha.