Colo Colo dio inicio a su pretemporada 2026 con la incertidumbre de si retendrá a una de sus principales figuras. Lucas Cepeda llegó a los exámenes médicos que realizó el Cacique antes de comenzar los trabajos en la cancha, pero horas más tarde dejó más que preocupados a los hinchas.

El extremo, que ha sido pieza clave tanto para el Eterno Campeón como para la selección chilena en el último tiempo, sorprendió a todos con un guiño claro. Una situación que tomó por sorpresa a todos en el Estadio Monumental y que puede tener novedades en las próximas horas.

En el Cacique miran atentamente su caso, ya que la idea es buscar nombres en otros puestos en el mercado de fichajes del fútbol chileno. De darse, tendrán vía libre para ir a buscar figuras que hace rato suenan pero que no terminan de aterrizar en la Ruca.

Lucas Cepeda y una foto con sabor a despedida de Colo Colo

El futuro de Lucas Cepeda es todo un misterio y, según el propio jugador hizo público en las últimas horas, parece estar lejos de Colo Colo. El extremo está buscando dar el salto al extranjero y este sábado tras el inicio de la pretemporada del Cacique dejó un mensaje que sacudió las cosas.

Lucas Cepeda dejó esta imagen y Colo Colo está muy preocupado. Foto: Instagram.

A través de su cuenta de Instagram y luego de una jornada donde todo era enfocarse en el Eterno Campeón, el ex Santiago Wanderers sorprendió con una foto. En ella se le ve haciendo una reverencia a la hinchada del club, como un gesto de despedida.

Publicidad

Publicidad

De inmediato los hinchas reaccionaron pidiéndole a Lucas Cepeda que no salga con mensajes misteriosos y le exigieron claridad. Eso sí, sin recibir respuesta y sólo quedándose con la duda de si es o no el inicio de un adiós.

ver también ¡No los quiere! Los dos jugadores que busca Colo Colo que no tienen el visto bueno de Fernando Ortiz

Días atrás se conoció que desde La Liga de España lo están siguiendo y preparaban una oferta. No obstante, por ahora se desconoce si es que llegó algo a las oficinas de Colo Colo como para que el extremo tuviera un gesto tan claro como este.

Quedará esperar para ver si es que en las próximas horas se conocen más detalles respecto al gesto del jugador. En el club no han pensado en buscar un delantero de sus características y, sin competencia internacional, incluso podrían apostar con lo que hoy tienen en sus filas. Esto, incluyendo a Cristián Zavala, que regresó tras ser campeón con Coquimbo Unido.

Publicidad

Publicidad

Lucas Cepeda deja a Colo Colo con el corazón en la mano y atento a que aclare el por qué de su mensaje en redes sociales. El extremo puede dar el salto al extranjero que tanto ha esperado y así cerrar una etapa en el Cacique que le permitió ganarse un lugar privilegiado en el fútbol chileno.

¿Cuáles son los números de Lucas Cepeda en Colo Colo?

Lucas Cepeda puede estar viviendo sus últimos días en Colo Colo, donde ha logrado disputar 72 partidos oficiales hasta ahora. En ellos ha aportado con 15 goles y 8 asistencias en los 5.173 minutos que estuvo dentro del campo de juego.