“No lo quieren perjudicar”: Histórico de Colo Colo se refiere a la inminente salida de Lucas Cepeda

Colo Colo enfrenta un complejo inicio del 2026. El Cacique no tendrá copas internacionales y esto afectó directamente en el presupuesto para contrataciones. Incluso se habla que tendrá un monto muy distante al de años anteriores.
Por lo mismo, en este mercado de fichajes será fundamental la venta de importantes valores para recuperar dichos montos. Entre los candidatos con mayores opciones es Lucas Cepeda. El delantero ha destacado en los albos y también en la selección chilena.
El tema es que hasta el momento no ha llegado una oferta convincente. Incluso desde ByN han recalcado que aún no hay nada concreto por el ex Santiago Wanderers. Situación que históricos de Colo Colo abordaron ya que podría afectar en el rendimiento de Cepeda. Justamente en un momento cuando más necesitan de él.
El futuro de Lucas Cepeda
“El primero que tiene que comprender la situación es Lucas Cepeda. Esto lo lleva a una crisis pasional tras el buen rendimiento que tuvo”, expresó Yeyo Inostroza a Redgol. “Él tiene que mantener la calma para demostrar cuando le toque la oportunidad… donde sea”, agregó el integrante del cuerpo técnico que ganó la Copa Libertadores 1991.
Con los años de experiencia, para Inostroza este tipo de casos no son apartados. Por lo mismo, recalcó que se debe apoyar al jugar para así ambas partes lleguen a acuerdo.
Lucas Cepeda aún espera por una oferta para dejar Colo Colo en este 2026
“Colo Colo tiene que hacer ese negocio. Necesita caja. Es uno de los principales para salir. Que esté con el tarro no es nada. Debe tener un buen asesor en este momento, seguramente se siente ofendido porque no han llegado a un acuerdo rápido, pero tiene que entender que no lo quieren perjudicar”, sentenció.