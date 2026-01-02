Dividió a los hinchas: Colo Colo presenta su nueva línea de ropa para el 2026

Colo Colo ya comenzó a planificar lo que será el 2026. El recuerdo del centenario quedó en el pasado y ahora se empieza a escribir un nuevo capítulo en la historia del Cacique.

De momento solo hay dos refuerzos: Matías Fernández y Joaquín Sosa. Sin embargo, se esperan más nombres tanto para la defensa como para el ataque, ante la eventual salida de Javier Correa.

Pero mientras se mueve el mercado de fichajes, en Colo Colo también se hacen importantes renovaciones. Así al menos lo evidenció en su indumentaria para el año que recién empieza este 3 de enero con los trabajos de pretemporada.

Es así como se presentó oficialmente la ropa de entrenamiento para lo que será este 2026. A diferencia del año anterior, ahora el color rojo es el que más destaca y lo hace resaltar en todos los modelos que se presentaron.

¿Cuánto cuesta la ropa de Colo Colo?

A través de la página de la tienda deportiva se apreciaron modelos con y sin cuello, polerones y buzos de entrenamiento. Además de la polera y short que se utilizará por el primer equipo. También asoma la chaqueta de salida para el invierno.

Esta es la nueva ropa de Colo Colo para el 2026

El anuncio abrió debate ya que para muchos se pasó a llevar los colores de la insignia y que se habían privilegiado con la edición centenario. Sin embargo, otra parte apoyó la innovación y el estilo europeo de las terminaciones.

Los precios de las prendas van desde los $39.990. Además se enfatizó que aún no se presenta la camiseta oficial del 2026, lo que podría ser en la Noche Alba.

