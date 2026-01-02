Primeros días de 2026 y Colo Colo piensa en dejar atrás al centenario con un 2025 para el olvido. Eso sí, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, no escapó de la autocrítica y dio la cara con una carta abierta para mirar con ilusión el futuro y disculparse por los errores en la conmemoración del 100° aniversario.

“Querida familia colocolina: al cerrar este 2025, año en que conmemoramos los 100 años de historia de Colo Colo, quiero dirigirme a cada hincha, funcionaria, funcionario, jugadora, jugador, colaboradores y partners de nuestro club, con un mensaje de agradecimiento, reflexión y esperanza”, lanzó Mosa de entrada.

Agregó que “el año del centenario fue intenso y durísimo para todos. Nos propusimos estar a la altura de un siglo de historia y eso implicó enfrentar dificultades deportivas e institucionales que pusieron a prueba nuestra capacidad autocrítica, de gestión y unidad. No todo resultó como soñábamos, y lo asumimos con responsabilidad, entendiendo que Colo Colo siempre debe aprender incluso en los momentos más complejos”.

ver también Sufre Colo Colo: el efecto rebote que provoca Felipe Loyola en el mercado de fichajes

Mosa y lo que viene para Colo Colo

“Al mismo tiempo, el 2025 nos dejó varios hitos valiosos. Celebramos un siglo de identidad popular, de títulos, de ídolos y de una hinchada que nunca abandona. Avanzamos en el fortalecimiento del fútbol formativo, reafirmamos el liderazgo del fútbol femenino, impulsamos proyectos de infraestructura y dimos pasos importantes en materia de seguridad, modernización y vínculo con nuestra comunidad. El centenario no sólo fue una conmemoración, también una oportunidad para sentar bases sólidas de futuro”, complementó.

Tweet placeholder

Mosa expone que “cerramos este año histórico con la convicción de que Colo Colo es más grande que cualquier dificultad. La fuerza de su gente, su memoria y sus valores siguen siendo el motor que nos empuja a mejorar y a proyectarnos con responsabilidad”.

Publicidad

Publicidad

“Miramos el 2026 con esperanza renovada. Será el comienzo del segundo siglo de nuestro club, un tiempo para consolidar aprendizajes, elevar nuestros estándares y volver a ilusionarnos en todos los frentes. Con trabajo, humildad y unidad, seguiremos construyendo el Colo Colo que nuestra historia y nuestra hinchada merecen”, añade el timonel albo.

Aníbal Mosa sentenció que “gracias por ser parte de este centenario, por acompañarnos en cada paso y por creer siempre en este escudo. Que es fin de año sea un tiempo de encuentro y renovación y que el nuevo año nos encuentre más unidos que nunca. ¡Feliz Año Nuevo colocolinas y colocolinos! Con afecto y compromiso, Aníbal Mosa, presidente de Colo Colo”.