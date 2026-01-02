Durante los últimos días del 2025, especialmente con la confirmación de que Francisco Meneghini es el nuevo entrenador en Universidad de Chile, salió a la luz la posibilidad de que su primer refuerzo fuera el ex seleccionado chileno Gabriel Arias.

Luego de seis temporadas y media en Racing Club, donde ganó títulos a nivel local e internacional, siendo titular indiscutido hasta mediados del año anterior, el arquero comunicó su salida del club de Avellaneda, y con la llegada de “Paqui” se le vinculó con los azules.

Y cuando parecía que finalmente iba a haber competencia firme por el arco de la U, peleándole el puesto a Gabriel Castellón, finalmente Arias los dejó “pagando”. Hace instantes se ratificó que el meta nacional continuará su carrera en el fútbol argentino.

Arias deja “pagando” a la U y tiene nuevo equipo en Argentina

El periodista trasandino Germán García Grova, especialista en mercado de fichajes, confirmó que este 2 de enero, el nacido en Neuquén llegará hasta la ciudad de Rosario, donde firmará contrato por toda la próxima temporada con Newell’s Old Boys.

Mientras que Gonzalo Calvigioni, reportero de la radio Cadena 3, agrega que Arias llega a “La Lepra” como agente libre, por lo que únicamente deberá pagarle el sueldo, y tomará el lugar que el primer semestre del 2025 ocupó el costarricense Keylor Navas.

Será el cuarto equipo en el que juegue el chileno de 38 años al otro lado de la Cordillera, luego de sus pasos por Olimpo de Bahía Blanca, equipo que lo formó, Defensa y Justicia, además de Racing, con paso previo por Unión La Calera.

Los números de “Gaby” en 2025

En su última temporada con la camiseta de Racing, Gabriel Arias disputó un total de 2.726 minutos en 31 encuentros, tanto en el ámbito local como internacional. Recibió 27 goles y entregó su valla invicta en 14 oportunidades.

