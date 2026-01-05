Uno de los refuerzos que ya se convierte clásico en el mercado de fichajes de Universidad de Chile tiene que ver con el delantero Octavio Rivero, quien vive toda una teleserie en Ecuador.

Esto, porque el ex Colo Colo nuevamente le declara la guerra a la dirigencia de Barcelona, el club que es dueño de su pase, mientras el busca una salida por deudas y sueldos impagos.

En ese sentido, la última información es que el cuadro de Guayaquil se comprometió a pagar los casi 500 mil dólares ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol, de manera de tener un compromiso con el jugador.

Pero el uruguayo confirmó que no ha recibido nada y sospecha de nuevas triquiñuelas de la dirigencia de Barcelona, por lo que publicó un caliente mensaje que sigue atenta la U.

Octavio Rivero sigue de vacaciones en Uruguay.

Octavio Rivero está de vacaciones en Uruguay donde, si todo estuviera en calma, se debería presentar a la pretemporada de Barcelona de Ecuador el próximo 7 de enero.

Algo que está lejos de pasar, porque el delantero quiere marcharse, teniendo en cuenta una deuda económica, además de la situación social que han vivido el último año, cuando fue el asesinato de uno de sus compañeros de equipo.

Bajo ese contexto, Rivero pide la salida del club, teniendo en cuenta la deuda, pero esta jornada hubo una jugada desesperada por la dirigencia de Barcelona que lo hizo explotar.

“Seguimos”, escribió en una publicación donde se le ve entrenando en solitario, aunque guardaría lo mejor para el final: “Empezó la opereta de los títeres”.

Una frase que, aseguran, va relacionada a medios de prensa que van alineados con Barcelona, por lo que Rivero asegura que está lejos de presentarse a la pretemporada en Ecuador.

