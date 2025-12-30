En la U de Chile le metieron el pie al acelerador en el mercado de fichajes para el 2026. Luego de confirmar el arribo de Francisco Meneghini, el Romántico Viajero entró con todo a buscar refuerzos y la delantera está siendo una de las prioridades.

Si bien el nombre de Juan Martín Lucero es el principal, lo cierto es que hay un plan B al que hace rato le coquetean. Octavio Rivero es el tapado que tiene el elenco estudiantil si se cae lo del Gato y más luego de una serie de rumores que aparecieron en Ecuador.

Por esas tierras revelaron que el atacante uruguayo quiere irse a toda costa y descartó seguir si es que el actual presidente del Barcelona de Guayaquil, Antonio Álvarez, sigue en su cargo. Una situación que causó un enorme revuelo y que llevó a que este martes el jugador golpeara la mesa para aclarar su postura.

Ojo la U: Octavio Rivero niega condicionar su continuidad en Barcelona a la salida del presidente

Los rumores de una salida de Octavio Rivero del Barcelona de Guayaquil han causado un enorme revuelo en Ecuador. La drástica postura del delantero ante la situación que atraviesa el club lo tienen con un pie afuera y con la U mirando muy atenta.

Octavio Rivero se refirió a los rumores de salida del Barcelona que tienen mirando a la U. Foto: Getty Images.

Este martes y luego de muchas especulaciones, el uruguayo se cansó y decidió sacar la voz. Fue en su cuenta de Instagram donde el jugador comenzó aclarando de inmediato que “no dije que no continuaría en el club si el presidente seguía en su cargo“.

En esa misma línea, Octavio Rivero enfatizó en que no es una leyenda como para tomar una postura así de drástica. “No me creo tan importante en la rica historia y jugadores que ha tenido Barcelona“.

“Lo que he expresado varias veces, tanto de manera privada como pública, es que la relación se volvió insostenible, tanto para jugadores como directiva. Hay vínculos que están rotos“, complementó.

Finalmente, el artillero llamó al plantel, dirigentes y los hinchas a respetar la importancia del club. “Barcelona está por encima de todos“, cerró el ex Colo Colo.

Octavio Rivero confirma que su relación con la dirigencia del Barcelona no está bien, pero tampoco tan mal. La U sigue atenta su caso si es que no logra asegurar a Juan Martín Lucero y así cumplir un anhelo en los últimos años.

¿Cuáles fueron los números de Octavio Rivero en 2025?

Octavio Rivero cerró la temporada 2025 con Barcelona de Guayaquil y está en la mira de la U luego de haber disputado 38 partidos oficiales en total. En ellos marcó 14 goles y no tuvo asistencias en los 2.842 minutos que estuvo dentro del campo de juego.