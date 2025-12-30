Coincidencia o no, en Universidad de Chile observan a futbolistas con pasado en Colo Colo para reforzar su plantel con miras a la temporada 2026. Si bien hoy el nombre es Juan Martín Lucero, en el pasado reciente fueron por Octavio Rivero.

El delantero uruguayo no llegó a la tienda azul durante 2025, pese al deseo propio de llegar al club, por tener un contrato vigente con Barcelona de Guayaquil, institución a la que hoy busca dejar a la brevedad, incluso con la opción de una demanda por delante.

El periodista ecuatoriano Eduardo Erazo reveló en Radio Diblú FM que Rivero tomó la tajante decisión de dejar el “Ídolo del Astillero” después de un año y medio, además de explicar las poderosas razones tras esta medida. En la U miran atentos.

Atenta la U: Rivero pone un pie fuera del Barcelona

El reportero informó que el ex goleador albo “expresó su malestar con la actual dirigencia, especialmente con el presidente Antonio Álvarez, a quien responsabiliza de varios incumplimientos y de un ambiente que considera insostenible”.

No es todo. Erazo agrega que “solo hay una forma de que Octavio Rivero regrese al Barcelona… y es que haya otro presidente. Estas palabras dejan claro el nivel de distanciamiento entre el jugador y la actual administración torera”.

Pero la realidad es que si Universidad de Chile quiere ir por el uruguayo, deberá competir con otro ex equipo del atacante, como Universitario de Perú, que lo tiene en carpeta para jugar la fase de grupos en Copa Libertadores.

Los números del charrúa en Ecuador

Entre torneos locales y continentales, Octavio Rivero disputó 4.341 minutos en 56 encuentros, donde convirtió 25 goles, su mejor cosecha en el extranjero, además de registrar una asistencia, ocho tarjetas amarillas y una expulsión.

Así le fue a los azules en Liga de Primera

